Festival „More Ohr Less“ über den „Augenblick“

Unter dem Motto „Geschenk des Augenblicks - Gift of the Moment - Cadeau du Moment“ lädt das Festival „More Ohr Less“ in Baden von 7. bis 11. Juni zu vielfältigen Veranstaltungen sowie einem Symposium.

„More Ohr Less“, vom 82-jährigen Komponisten Hans-Joachim Roedelius geleitet, geht damit ins 14. Jahr. Das fünftägige Festival bespielt diesmal im Rahmen der Badener Rosentage bei freiem Eintritt die Parkanlagen und deren dort vorhandene Bühnen, den Kunstverein, das Arnulf-Rainer-Museum und das Haus der Kunst.

Genreübergreifendes Programm und Events

Am 7. Juni wird das Festival mit einem Vortrag und einer Performance unter Mitwirkung von Roedelius und dem deutschen Medienkünstler Mischa Kuball im Arnulf-Rainer-Museum eröffnet. Anschließend ist Harald Bluechel alias „Cosmic Baby“ am Klavier zu erleben, im Doblhoffpark folgen Klezmermusik mit Georg Winkler und Hubert Kellerer sowie „Schiffe aus Schnee“ mit Alfred Goubran und Lukas Lauermann.

Stefiro

Zahlreiche weitere, teils genreübergreifende Events beleben in den folgenden Tagen die Badener Locations, unter anderem irische Volksmusik mit Noel Hill, Slam-Dichtung mit Musik, avantgardistische elektroakustische Musik mit dem MOL Brainstorming Orchestra, Mittelalterliches mit dem Ensemble „Hotel Palindrone“ und neue Popmusik aus Österreich. Hinzu kommen spontane Musikhappenings beim Beethoventempel im Kurpark, Klang- und Objektinstallationen im öffentlichen Raum sowie eine Fotoausstellung von Barbara Filips und Sebastian Boecking im Haus der Kunst.

Festival als Forum für Ideen und Visionen

Als „Appendix“ zum Badener „More Ohr Less“ wird in einer Aussendung für 19. August eine Extra-Veranstaltung auf der Seebühne in Lunz am See angekündigt, wo das Festival zwölf Jahre lang beheimatet war. Auf dem Programm steht die österreichische Erstvorstellung des am 23. Juni erscheinenden Albums „Einfluss“ von Arnold Kasar & Joachim Roedelius. Als Gäste werden Thomas Rabitsch, Wolfgang Schloegl und die serbische Schauspielerin und Sängerin „Madita“ sowie „Wiener Glüh"n“ mit Heidelinde und Rudi Gratzl erwartet.

„More Ohr Less“ versteht sich laut Homepage als „Forum für die Vermittlung von Ideen und Visionen im Rahmen wissenschaftlicher Beiträge und verschiedenster Darbietungen aus allen Bereichen der Kunst, vor allem aber denen der Musik, der Wort- und darstellenden Künste“. Die Mitwirkenden kamen bisher aus Kanada, den USA, Japan, Indien, Albanien, Brasilien, Kroatien, Serbien, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Deutschland, Polen, Irland, Slowenien, Tibet, dem Senegal und Österreich.

