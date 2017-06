Trauer um „Mister Europa“ Alois Mock

Alois Mock ist tot. Der langjährige Spitzenpolitiker der ÖVP und ehemalige Vizekanzler ist nach langjähriger Krankheit wenige Tage vor seinem 83. Geburtstag gestorben. Mock wurde in Euratsfeld (Bezirk Amstetten) geboren.

In seiner 30-jährigen politischen Karriere war Mock Vizekanzler, Unterrichtsminister, Außenminister, Bundesobmann des ÖAAB und Bundesparteiobmann der ÖVP. Damit gestaltete er die politische Landschaft Österreichs maßgeblich mit. Seine Vision von einem gemeinsamen Europa hatte keine wirtschaftlichen Hintergründe, vielmehr wollte er „die Grenzen zwischen den Menschen niederreißen.“

Grenzzaun zwischen Ost und West durchtrennt

Die wohl prägendste Szene in seinem Leben spielte sich 1989 in seiner Funktion als Außenminister ab, als er gemeinsam mit seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn symbolisch den Grenzzaun zwischen Ost und West durchtrennte.

Austria Presse Agentur

Die politische Karriere des Mostviertlers begann Mitte der 60er als Sekretär im Kabinett des damaligen Bundeskanzlers Josef Klaus. Als Quereinsteiger ohne klassische Parteikarriere wurde der promovierte Jurist 1969 mit 35 Jahren jüngster Minister in der Alleinregierung der ÖVP. Zehn Jahre später wurde er Klubobmann und Parteichef der ÖVP mit dem Ziel, die Alleinregierung der SPÖ unter Bruno Kreisky zu beenden. Und tatsächlich konnte Mock die absolute Mehrheit der SPÖ brechen.

Gerüchte über Krankheit nach Wiederwahl

1986 wurde wieder gewählt und Mock musste erfahren, wie nah Sieg und Niederlage beieinander liegen können. Mock kam zu spät zu einem Interview ins Innenministerium und wirkte gesundheitlich angeschlagen, woraufhin erste Gerüchte über eine Krankheit auftauchten. Mock kämpfte dagegen an und öffnete die Tore Österreichs zu Europa. Im März 1994 wurden schließlich die langwierigen Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel erfolgreich abgeschlossen.

Die Volksabstimmung im Mai 1994, bei der sich 66,5 Prozent der Österreicher für einen EU-Beitritt ausgesprochen hatten, war für Mock der erklärte Höhepunkt seiner politischen Karriere. Er wurde zum „Helden von Brüssel“. In den folgenden Jahren wurde die Tätigkeit des unermüdlichen Workaholics jedoch zunehmend von seiner Krankheit Parkinson überschattet.

APA / Robert Jäger

Im Mai 1995 räumte Mock seinen Ministersessel, 1999 zog er sich endgültig aus der Politik zurück. Die Öffentlichkeit mied er aber nicht. Denn eines bekam er immer zu spüren: Den Respekt, der ihm parteiübergreifend entgegengebracht wurde. Mock hinterlässt seine Ehefrau Edith, mit der er mehr als 50 Jahre verheiratet war.

„Vor allem ein großer Europäer“

„Alois Mock hat die Geschichte dieser Republik wesentlich geprägt und mitgeschrieben. Er war nicht nur ein großer Niederösterreicher und Österreicher, sondern vor allem auch ein großer Europäer“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer schriftlichen Reaktion auf den Tod von Alois Mock. Mikl-Leitner würdigte den unermüdlichen Einsatz Mocks: „Von seinem Wirken werden noch viele Generationen nach ihm profitieren. Er ist nicht nur ein Vorbild für die heutige Generation an Politikern, sondern auch ein Vorbild für alle, die ihm nachfolgen.“

„Mit dem Tod von Alois Mock geht ein Verfechter europäischer Werte verloren“, sagte Franz Schnabl, designierter Landesparteivorsitzender der SPÖ. Mock sei „einer der ersten Politiker, die unerschütterlich an den Beitritt Österreichs zur EU geglaubt und diesen auch realisiert haben.“ Schnabl nannte Mock einen „Brückenbauer für ein gemeinsames Europa und die europäische Idee hat noch heute Vorbildwirkung.“

„Bleibt als Vater des EU-Beitrittes in Erinnerung“

Tief betroffen zeigte sich Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), Obmann des NÖAAB und Präsident des Alois Mock Instituts: „Alois Mock war nicht nur ein visionärer Reformer, sondern ein Politiker und Mensch, der in gesellschaftlichen Fragen seiner Zeit weit voraus war.“ Als Vizekanzler und Außenminister bleibe Alois Mock als „Vater des EU-Beitrittes in Erinnerung.“ Auch der Innenminister bezeichnete Mock als Brückenbauer, „der Österreich vom Rand in die Mitte Europas geführt hat.“

APA / NLK / Raimund Boltz

Das politische Wirken von Mock habe das Blau-Gelb Niederösterreichs mit dem Blau-Gelb Europas verbunden, sagt der Ehrenparteiobmann der ÖVP Niederösterreich, Erwin Pröll: „Ausgehend von seiner Heimat Niederösterreich hat er mit Weitblick und Beharrlichkeit Österreich in die Europäische Union geführt und dadurch auch Niederösterreich völlig neue Perspektiven und Chancen eröffnet.“

„Treuer, verlässlicher persönlicher Begleiter“

Mit der Hilfe von Alois Mock und seiner Unterstützung konnte Niederösterreich als dynamische, weltoffene und eigenständige Region erfolgreich positioniert werden, so Pröll in einer Aussendung: „Er war ein stets treuer, verlässlicher persönlicher Begleiter auf meinem politischen Weg und ein großes Vorbild. Sein Tod ist menschlich und staatspolitisch ein schmerzlicher Verlust.“

Die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer, sagte, dass Alois Mock „große EU-Geschichte geschrieben hat.“ Er habe damit auch eine Wende für Niederösterreich eingeläutet: „Den EU-Beitritt und die vielen Chancen und Möglichkeiten, die sich dadurch für uns und für Niederösterreich ergeben haben, haben wir Alois Mock zu verdanken. Er war ein glühender Europäer, ein großer bedeutender Mann und als solcher wird er uns auch in Erinnerung bleiben.“

