Großbrand in Spenglerei

In St. Michael am Bruckbach in der Gemeinde St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) ist Freitagmittag ein Brand in einer Spenglerei ausgebrochen. Der Besitzer des Gebäudes wurde leicht verletzt.

Da die Rauchsäule kilometerweit sichtbar war, gingen zahlreiche Anrufe bei der Alarmzentrale der Feuerwehr ein. Zehn Feuerwehren mit 200 Mann rückten in den Mittagsstunden zu den Löscharbeiten aus, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl laut Gutlederer zur Hälfte in Vollbrand. Da in der Nähe des Gebäudes kein Löschwasser zur Verfügung stand, musste eine zwei Kilometer lange Löschwasserleitung gelegt werden. Der Besitzer des Objektes hatte sich bei Löschversuchen leicht verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Brandursache ist noch unklar.