Mit dem Traktor nach Helsinki

Der Oldtimerclub Poysdorf (Bezirk Mistelbach) ist auf eine Reise nach Helsinki (Finnland) aufgebrochen. Als Transportmittel für die 3.500 Kilometer lange Strecke dienen alte Traktoren. Die erste Etappe ist geschafft, die Gruppe erreichte Berlin.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er etwas erzählen, vor allem, wenn diese Reise außergewöhnlich ist. Der Oldtimerclub Poysdorf fährt derzeit mit Traktoren durch fast halb Europa. Und das nicht einmal mit gewöhnlichen Traktoren, sondern mit Oldtimern. Von Poysdorf fährt die Gruppe über Tschechien und Deutschland bis nach Schweden und Finnland - und von dort wieder zurück. Es ist bereits die siebente Reise des Oldtimerclubs, er war bereits in Russland, Griechenland und Frankreich unterwegs.

Sightseeing mit Einschränkungen

Am Freitag erreichten die Traktorfahrerinnen und -fahrer nach 600 Kilometern ihre erste größere Etappe: Berlin. Unüberhörbar ging es vorbei am Brandenburger Tor, der Siegessäule und dem Deutschen Bundestag. Mit 25 km/h fuhren die 60 Jahre alten Oldtimer-Traktoren gemächlich durch die deutsche Hauptstadt. Die Reisenden übernachten auf Campingplätzen. Die Gruppe ist mit sechs Traktoren und einem zum Wohnmobil umfunktionierten VW-Oldtimerbus unterwegs.

Da hat man genug Zeit, die Stadt zu genießen, wenn auch mit Einschränkungen: „Man wird ordentlich durchgerüttelt, da braucht man schon ein gutes Kreuz. Aber die Sitze sind eh gut gefedert“, sagt Organisatorin Hannelore Parisch. Der Obmann des Oldtimerclubs Poysdorf zweifelt hin und wieder ein klein bisschen an seiner Reise: „Manchmal fragt man sich schon: Warum mache ich das überhaupt? Es ist aber schon ein Vergnügen, in der Gruppe zu reisen und vor allem am Abend immer gesellig beisammen zu sein“, so Parisch.

Vor der Abfahrt mussten die Traktoren für die lange Reise gewartet, geölt und gepflegt werden. Die Strecke ist 3.500 Kilometer lang, sie wird in mehr als 30 Tages-Etappen zurückgelegt. „Auch wenn viele Menschen das behaupten - diese alten Traktoren sind kein Glumpert. In diesen Oldtimern steckt schon eine ordentliche Technologie. Ich muss sagen, ich habe mitgelernt und bin richtig mit den Fahrzeugen mitgewachsen“, sagt Chef-Mechaniker Oskar Sollan.

ORF

Botschafter für den Poysdorfer Wein

Nach dem Sightseeing und einer Verschnaufpause tuckern die Traktoren von Berlin aus weiter nach Schweden, in der Hoffnung auf eine Audienz beim Königspaar. Die letzte Station wird Helsiniki in Finnland sein, von dort geht es dann wieder zurück nach Niederösterreich. Am 30. Juni soll die Reise in Poysdorf zu Ende gehen. Ganz ohne Mission ist der Oldtimerclub übrigens nicht unterwegs: Die Traktoren-Liebhaber verstehen sich als Botschafter für Niederösterreich und den Poysdorfer Wein.

