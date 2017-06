Lehrermangel: 2020 fehlen 200 Pädagogen

Niederösterreich steuert auf einen eklatanten Lehrermangel zu. Bis zum Jahr 2020 werden 200 Pädagogen fehlen. Besonders betroffen dürften davon die Neuen Mittelschulen beziehungsweise die Fächer Deutsch und Englisch sein.

Eine bevorstehende Pensionierungswelle sowie eine Umstellung in der Ausbildung, die vorübergehend zu weniger Absolventinnen und Absolventen führen wird, werden in den nächsten Jahren für einen massiven Engpass bei der Besetzung der Lehrstellen sorgen. Schon jetzt sind die Wartelisten in bestimmten Regionen, etwa im Weinviertel, sehr kurz. Unterschiede gibt es auch bei den Schulfächern: Offene Stellen für die Fächer Deutsch oder Englisch sind deutlich schwieriger zu besetzen als etwa Französisch, Geschichte, technische Fächer oder Spezialgegenstände an höheren Schulen.

Sonderverträge für „fachlich ausgebildete Personen“

Man werde den Lehrermangel nicht komplett eindämmen können, sagte Johann Heuras, Präsident des Landesschulrates Niederösterreich, im Gespräch mit noe.ORF.at. Man versuche aber entgegenzuwirken, etwa durch Sonderverträge „für Studenten, die am Ende ihres Studiums stehen“ sowie „fachlich einschlägig ausgebildete Personen, die pädagogisch entsprechend aufgeschult werden müssen.“ Das könnten zum Beispiel Musikschullehrer sein, die derzeit ohne Sondervertrag nicht Musik an Mittelschulen oder AHS unterrichten dürfen.

Bei der Vergabe von Teilzeitverträgen wolle man zudem zurückhaltender agieren, so Heuras. Durch gezielte Medienarbeit soll außerdem das Image des Lehrberufs wieder verbessert werden, um junge Menschen bei der Berufswahl anzusprechen.

