90-jähriger Pater kickt mit Ministranten

Der 90-jährige Pater Roman Stadelmann von der Pfarre Amstetten Herz Jesu ist nicht nur Priester, sondern auch Fußballtrainer und Schiedsrichter. Der rüstige Sportkaplan kickt mit den Ministranten der Pfarre.

Der Salesianerpriester Pater Roman ist mit seinen 90 Jahren wohl der älteste Fußballtrainer in Niederösterreich. Mit viel Elan motiviert er die Kinder und Jugendlichen zum Sporteln, unermüdlich organisiert er Fußballmatches gegen andere Pfarren. Dieser Einsatz macht sich auch bezahlt, denn seine Spieler schneiden bei Ministrantenturnieren stets gut ab. „Wenn sie sich einsetzen und sich bemühen, um der Mannschaft den Sieg zu sichern, dann ist das auch ein Stück guter Charakter, wovon sie vielleicht etwas mitnehmen ins spätere Leben“, sagt der rüstige Pater gegenüber noe.ORF.at.

Wolfgang Zarl

Sport als Schule fürs Leben - auch beim Tischtennisspielen kann Pater Roman noch mit der Pfarrjugend mithalten und gewinnt so manche Partie. Er ist aber nicht nur für die Jungen ein Vorbild. Seinen Mitbruder Pater Hans Schwarzl beeindruckt, „dass er im Herzen jung geblieben ist. Er ist ein Salesianer Don Boscos, wie er leibt und lebt. Also, wir sind ja ein Orden, der besonders für die Jugend da sein möchte. Überall, wo wir sind, ist ein Sportplatz neben der Kirche. Und er ist so ein Phänomen, der das durchzieht bis zum 90. Geburtstag und wahrscheinlich noch weiter, so weit er gesund bleibt.“

Anpfiff für Ministrantenturnier Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist Pater Roman ein Herzensanliegen. Der Seelsorger und Fußballtrainer ist stolz auf seine Ministranten.

Der gebürtige Vorarlberger Pater Roman wirkt auch noch als Krankenhausseelsorger und hat auch stets einen Pager für Notfälle bei sich. Er ist mit seinen 90 Jahren ein, im wahrsten Sinne des Wortes, schwungvoller Priester, denn neben Fußball und Tischtennis spielt er auch noch Billard und Tischfußball. Seine Sportbegeisterung will er an die jungen Messdiener weitergeben.

