SKN-Frauen: Ohne Niederlage zum Meistertitel

In der Frauen-Bundesliga haben die Fußballerinnen des SKN St. Pölten erneut den Meistertitel fixiert. In der abgelaufenen Saison verzeichneten sie keine einzige Niederlage. Insgesamt hatte man sogar einen dreifachen Grund zu feiern.

Die dritte Meisterschaft und der fünfte Cupsieg in Folge, dazu auch der Meistertitel in der 2. Liga: Die St. Pöltnerinnen unterstrichen heuer eindrucksvoll ihre Vormachtstellung im österreichischen Frauenfußball. Einmal mehr spazierte der SKN ohne Niederlage durch die Saison. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mädels", freute sich Liese Brancao, die sportliche Leiterin. „Das ist das Ergebnis unserer harten Arbeit."

Fußballerinnen in bewährter Jubelstimmung Das Team des SKN St. Pölten feierte wie schon in den letzten beiden Saisonen den Gewinn der Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga.

Auch im letzten Spiel der Bundesliga-Saison in der Ausweich-Heimstätte in Stattersdorf gegen den Aufsteiger aus Bergheim stellte der SKN schnell die Weichen auf Sieg. Bereits in der 7. Minute gelang Fanny Vago die Führung gegen überforderte Salzburgerinnen. Die Ungarin erhöhte im Anschluss schnell auf 2:0 und machte kurz vor der Pause den Hattrick perfekt.

Nach dem Seitenwechsel nahm bei brütender Hitze das Tempo ab. Nach einem Ehrentreffer der Bergheimerinnen legte Vago noch einmal nach und fixierte mit ihrem vierten Treffer den 4:1-Endstand. Sie durfte sich damit auch als Torschützenkönigin feiern lassen. „Sie ist nicht nur unsere Toptorschützin, sondern auch eine richtige Arbeiterin und was Taktik betrifft eine der besten Spielerinnen, die ich kenne“, lobte Brancao ihre Angreiferin nach dem Schlusspfiff.

ORF

Die Champions League wartet

Während die Mannschaft den Meisterteller entgegen nahm, dachte Präsident Wilfried Schmaus bereits an die kommende Saison. Im Sommer soll der Kader weiter verstärkt werden, um in der Champions League im vierten Anlauf endlich die erste Runde zu überstehen. „Wir müssen einen besseren Mix zwischen Routine und guter heimischer Jugend finden. Ich denke, dass sieben bis acht neue Spielerinnen zu uns kommen werden.“

Vor dem letzten Meisterschaftsspiel wurden einige Mannschaftsstützen verabschiedet, die den Verein verlassen werden. Unter anderem müssen Lilla Sipos, Jenny Pöltl, Vanessa Kuttner und Adina Hamidovic kommende Saison ersetzt werden.

