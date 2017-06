Überflutungen durch heftige Gewitter

Heftige Gewitter haben am Sonntagabend für kleinere Überschwemmungen im Wechselgebiet und in der Buckligen Welt gesorgt. Die Feuerwehr musste wegen einiger überfluteter Straßen und Wege ausrücken.

Als sich die starke Gewitterzelle über dem Wechselgebiet und der Buckligen Welt am Sonntagabend entlud, fielen innerhalb kürzester Zeit bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Böden konnten diese Wassermenge nicht aufnehmen, was zur Folge hatte, dass Straßen und Wege zum Teil überflutet wurden.

Durch den heftigen Regen stiegen auch die Pegel der Flüsse in den betroffenen Gebieten an und drohten überzulaufen. Mehrere Feuerwehren in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt mussten zu kleineren Unwettereinsätzen ausrücken.

