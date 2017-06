Züge besprüht: Fahndung nach Täter

Drei Mal soll ein Unbekannter Züge am Bahnhof Etsdorf Straß in der Marktgemeinde Grafenegg (Bezirk Krems) mit Graffiti besprüht haben. Die Polizei fahndet mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Der Gesamtschaden für die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) durch die Sachbeschädigungen wurde mit 74.000 Euro angegeben. Das erste Mal war im Dezember 2016 ein am Bahnhof Etsdorf Straß abgestellter Dieseltriebwagen mit Graffiti besprüht worden. Die NÖVOG erstattete Anzeige. Am 25. Jänner meldete das Unternehmen der Polizei erneut eine schwere Sachbeschädigung - diesmal wurden Schriftzüge an beiden Seiten eines Zuges angebracht.

LPD NÖ

Knapp ein Monat später - der Aufnahme einer Überwachungskamera zufolge am Abend des 19. Februar - wurden zwei Dieseltriebwagen mit Graffiti an den Seiten bzw. an einer Windschutzscheibe besprüht, wodurch rund 50.000 Euro Schaden entstand. Die Polizei veröffentlichte ein Lichtbild des Unbekannten aus der Überwachungskamera. Der Täter trug eine Kappe und hatte einen Fotoapparat mit. Auffallend sei die mehrfache Verwendung des Wortes ‚Tofu‘, teilte die Landespolizeidirektion mit.