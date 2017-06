Neue Infokampagne für Kindergesundheit

Laut einer aktuellen Umfrage der Gesundheitsinitiative „Tut gut“ sind 35 Prozent aller Eltern in Niederösterreich nicht ausreichend über das Thema Kindergesundheit informiert. Mit einer Infokampagne will man nun gegensteuern.

Gesundheitstipps, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich der Kindergesundheit, findet man ab sofort zusammengefasst in der neuen Infobroschüre „Fito Fits Gesundheitstipps für Kinder!“. Diese kann man sich auch auf der Homepage der Vorsorgeinitiative „Tut gut!“ herunter laden. Damit sollen Eltern, Pädagogen und Kinder ebenso für das Thema Kindergesundheit sensibilisiert werden wie mit einem Gesundheitsquiz oder erweiterten Kinder-Angeboten bei diversen Veranstaltungen und Gesundheitstagen.

ORF

Gerade im Kindesalter werde der Grundstein für eine gesunde Entwicklung gelegt, sagt der für den Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). „Die Vorsorgeinitiative ‚Tut gut‘ ist ein wichtiger Baustein der Niederösterreichischen Gesundheitspolitik, denn jeder Euro den wir in die Prävention investieren, erspart uns vier Euro an Reparaturmedizin“, so Schleritzko.

Im Rahmen der Initiative „Tut gut!“ wurden Eltern zum Thema Kindergesundheit befragt. 35 Prozent von ihnen gaben dabei an, nicht ausreichend über das Thema Kindergesundheit informiert zu sein. Zahlen wie diese würden laut Schleritzko belegen, dass dringender Handlungsbedarf bestehe.

Chronische Erkrankungen bei Kindern nehmen zu

In Niederösterreich sind etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren übergewichtig. Hauptursachen seien laut Landesschulärztin Gabriele Freynhofer Bewegungsmangel und Fehlernährung. Dabei ist zu beobachten, dass sich Kinder mit zunehmendem Alter immer weniger bewegen. Bei den 3- bis 6-Jährigen bewegt sich noch die Hälfte der Kinder mindestens eine Stunde am Tag, bei den 7- bis 10-Jährigen ist es nur noch ein Drittel.

Auch die Ernährungsziele würden laut Schleritzko von vielen Kindern nicht erreicht. Laut derzeit gültiger Ernährungsempfehlung sollten Kinder mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu sich nehmen. Das erreichen allerdings nur etwa 17 Prozent der Buben und 20 Prozent der Mädchen in der Altersgruppe 3-6 Jahre. Eine Folge davon sei laut Freynhofer, dass immer mehr Kinder auch chronisch krank seien. 1.500 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gelten als Diabetiker. Jedes Jahr würden 300 Neuerkrankungen dazukommen, sagt Freynhofer.

