Millioneninvestition in NÖVOG-Bahnen

Die NÖVOG wird weiter Millionen in die Modernisierung ihrer Bahnstrecken investieren, etwa in die Mariazellerbahn, die Schneebergbahn oder in die Wachaubahn. Damit will man einen neuen Fahrgastrekord erzielen.

Die niederösterreichischen Bahnen und Bergbahnen sollen heuer noch mehr Ausflugsgäste anlocken. Die Schneebergbahn feiert Ende Juni ihren 120. Geburtstag, bei der Mariazellerbahn steht alles im Zeichen des 110-jährigen Jubiläums der Bergstrecke. Zudem ist die Wachaubahn heuer Zubringer zur Landesausstellung in Pöggstall (Bezirk Melk).

190 Millionen Euro in fünf Jahren investiert

In den vergangenen fünf Jahren investierte die NÖVOG 190 Millionen Euro in ihre Bahnen, der Großteil floss in die Modernisierung der Mariazellerbahn. Heuer wird am St. Pöltner Alpenbahnhof um fast 15 Millionen Euro eine neue Betriebsstätte errichtet. Mitte Juli beginnen am Gelände die Abbrucharbeiten - mehr dazu in Spatenstich für „Alpenbahnhof neu“ (noe.ORF.at; 3.5.2017).

„Wir investieren dieses Jahr auch zwölf Millionen in die Strecken“, sagte Karl Wilfing (ÖVP), Landesrat für öffentlichen Verkehr, bei einem Pressetermin, „indem wir die Elektroleitungen für die Mariazellerbahn verbessern, indem wir die Trassen sanieren für die Wachaubahn, Waldviertler Bahn und den Reblaus Express.“

Fahrgäste durch neue Angebote locken

2016 wurden auf den NÖVOG-Bahnen bereits eine Million Fahrgäste gezählt. „Wir haben natürlich vor, das weiter zu steigern, das ist ganz klar, durch neue Angebote und die Kundenzufriedenheit“, sagte NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl. Letzter sei Fahrgastbefragungen zufolge überdurchschnittlich hoch, so Stindl. Auf der Mariazellerbahn verzeichnete man heuer bereits ein Plus von 17.000 Fahrgästen - mehr dazu in NÖVOG: Mehr als eine Million Fahrgäste (noe.ORF.at; 16.11.2016).

Links: