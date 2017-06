Generationenduell der Golfstars in Atzenbrugg

In Atzenbrugg (Bezirk Tulln) schlagen ab Donnerstag die weltbesten Golfspieler ab. Bei der achten Auflage der Lyoness Open kommt es zum Generationenduell von Österreichs besten Spielern.

Der 48-jährige Altstar Markus Brier, der 31-jährige Turnierfavorit Bernd Wiesberger und der 22-jährige Jungprofi Matthias Schwab spielen im Diamond Country Club gemeinsam mit 153 weiteren Golf-Stars um den Sieg bei den Lyoness Open. Die größten Chancen auf einen Heimsieg hat Österreichs Nummer eins Bernd Wiesberger. Der Burgenländer gewann Österreichs größtes und wichtigstes Turnier bereits im Jahr 2012 und er ist auch heuer als aktuelle Nummer 29 der Welt einer der Favoriten.

„Ich habe eine gute Serie an Turnieren hinter mir, konnte in den vergangenen Tagen ordentlich regenerieren und habe viel an meinem Spiel gearbeitet. Ich will perfekt vorbereitet ins Turnier starten“, zeigt sich Wiesberger guter Dinge. Über das Starterfeld findet der Burgenländer genauso lobende Worte wie über seine österreichischen Kollegen: „Das Teilnehmerfeld verspricht große Spannung, es gibt zahlreiche Sieganwärter. Und ich bin überzeugt davon, dass auch die Österreicher tolles Golf zeigen werden.“

Brier will es noch einmal wissen

In Atzenbrugg kehrt auch ein Großer der heimischen Golf-Szene auf den Platz zurück. Markus Brier will elf Jahre nach seinem historischen Sieg beim Vorgänger-Turnier der Lyoness Open, den Austrian Open in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden), noch einmal aufzeigen. Der Wiener braucht Spielpraxis für seinen Einstieg in die Senioren-Tour im kommenden Jahr. „Ich habe keine großen Erwartungen, freue mich aber riesig und bin dem Veranstalter dankbar, dass ich dabei sein darf“, so Brier.

Die Zuschauer werden in Atzenbrugg aber auch auf Matthias Schwab aufpassen müssen. Der 22-jährige Steirer ist erstmals als Profi im Einsatz und freut sich auf sein Debüt. „Nach meinem Studienabschluss an der Vanderbilt University in Nashville will ich jetzt richtig durchstarten. Die letzten vier Jahre waren großartig, ich habe viel gelernt und bin selbstständiger geworden. Es war in allen Bereichen ein wichtiger Schritt für mich, von Familie und Freunden wegzugehen und das Leben auf eigene Beine zu stellen“, erzählt Schwab.

Internationale Top-Stars im Tullnerfeld

Neben den Österreichern stehen auch internationale Top-Stars wie Titelverteidiger Ashun Wu aus China, der Niederländer Joost Luiten (Atzenbrugg-Sieger 2013) und Spaniens Evergreen Miguel Angel Jimenez im Blickpunkt. Abgeschlagen wird am Donnerstag und am Freitag ab 7.20 Uhr (Eintritt frei), danach wird das Feld geteilt und die besten 65 Profis spielen am Samstag und am Sonntag um den Siegerscheck in Höhe von 166.660 Euro.

Am Wochenende sind für die Besucher Tickets um 20 Euro pro Person und pro Tag erhältlich (Kombiticket für das Wochenende 30 Euro pro Person). Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben an allen Tagen freien Eintritt.

