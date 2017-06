Dealer verkaufte 2,6 Kilogramm Heroin

Drogenfahnder haben im südlichen Niederösterreich und in Wien drei mutmaßliche Dealer ausgeforscht. Einer der Männer soll binnen fünf Monaten 2,6 Kilogramm Heroin verkauft haben.

Der 30-jährige Mann aus Bosnien-Herzegowina und ein 21 Jahre alter Serbe waren in Wien-Liesing nach einem Deal festgenommen worden. Der Jüngere soll dem Älteren etwa 20 Gramm Heroin verkauft haben. Er gab zu, nach Österreich gereist zu sein, um in Wien mit Suchtmittel zu handeln. Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Der 30 Jahre alte Mann gab laut Polizei zu, von Oktober 2016 bis zum 22. März 2017, dem Tag der Festnahme des Duos, von mehreren serbischen Dealern in Wien insgesamt 2,6 Kilo Heroin erworben und weiterverkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

33 Drogenabnehmer angezeigt

Als weiterer mutmaßlicher Dealer wurde am Mittwoch vergangener Woche in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ein 44-jähriger Niederösterreicher festgenommen. Ihm wurde Polizeiangaben zufolge der Handel mit Heroin, Cannabiskraut und diversen Drogenersatzstoffen zugeordnet. Der Beschuldigte ist nicht geständig, er befindet sich ebenfalls in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft.

Ausgeforscht wurden zudem 33 Abnehmer im Alter von 15 bis 45 Jahren, die aus der Stadt und dem Bezirk Wiener Neustadt sowie aus dem Bezirk Neunkirchen stammen. Sie wurden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

