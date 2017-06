Forscher geben Einblicke in Archäologie

Im MAMUZ Museum Mistelbach werden am Freitag und Samstag bei einer Tagung die Forschungsergebnisse des letzten Jahres präsentiert. Viele davon sind über Niederösterreichs Grenzen hinweg von wissenschaftlicher Bedeutung.

Tage der Niederösterreichischen Landesarchäologie Das Programm für den 9. und 10.6. finden Sie hier.

Niederösterreich ist voller archäologischer Schätze. So erfährt man an den Tagen der Niederösterreichischen Landesarchäologie in Mistelbach unter anderem etwas über keltische Heiligtümer in Roseldorf (Bezirk Hollabrunn), Eisendepotfunde in Sarasdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) oder auch Funde aus der Jungsteinzeit zwischen Ernsthofen und Haidersdorf an der Enns (Bezirk Amstetten). Am Freitag und Samstag präsentieren namhafte Forscherinnen und Forscher die wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahres. „Jeder Fund, egal wie unscheinbar, kann den Experten viel über das Leben der Menschen aus vergangenen Zeiten erzählen“, heißt es dazu in einer Aussendung des Museums.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an die Fachwelt, sondern auch an interessierte Privatpersonen. Laufende Projekte werden ebenso vorgestellt wie aktuelle Grabungen und Berichte. Damit soll die Ausrichtung des MAMUZ als Wissenszentrum im Bereich Ur- und Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie unterstrichen werden.

Wechsel bei wissenschaftlicher Leitung

Die Tage der Niederösterreichischen Landesarchäologie finden heuer als Festkolloquium zu Ehren von Ernst Lauermann statt. Der wissenschaftliche Leiter des MAMUZ geht mit Ende des Jahres in Pension, ihm wird Franz Pieler folgen. Auch in der Geschäftsführung gab es vor kurzem einen Wechsel - mehr dazu in Peter Fritz wird neuer MAMUZ-Geschäftsführer (noe.ORF.at; 31.12.2016).

Link: