Laxenburg: Es wird „Heiß“ in der Sauna

„Die Sauna ist einer der wichtigsten Prüfsteine menschlichen Verhaltens, seiner Risiko- und Opferbereitschaft“, sagt Adi Hirschal, Intendant des Kultursommers Laxenburg, der in der Franzensburg heuer die Saunarette „Heiß“ zeigt.

„In der Sauna gibt es kein Entrinnen vor dem Aufguss, da heißt es mutig sich verbrennen, kurz: sich den Gesetzen der Schwitzkammer zu unterwerfen, da werden Risiko- und Opferbereitschaft gefragt“, so Adi Hirschal, der bei „Heiß“ auch Regie führt.

Das kann – je nach Charakter und Laune der Beteiligten – mitunter zu seltsamen Interaktionen führen. „Ob Anwältin, Popstar, Society Journalistin, Versicherungskeiler, Mentaltrainer samt subversiver Assistentin – alle tragen ihren Teil zum Wahnsinn bei. Überdies entwickelt das Saunamodell T 1000 ein fatales Eigenleben, das seinen Operator, den ‚Prince of Dehydration‘ zur Verzweiflung treibt“, heißt es auf der Website des Kultursommers Laxenburg (Bezirk Mödling).

Sabine Hauswirth

Mit „Born to be wild“ ins Schwitzen kommen

Intendant Adi Hirschal setzt auch heuer auf das Genre musikalische Komödie: Die Saunarette „Heiß“ ist ein „Songdrama“ in 13 Bildern, ein „Kammerspiel in der Hitze der Sauna“, so Hirschal. Dazu gehört auch die Musik: „Time is on my side“ von den Rolling Stones, der Tom Jones-Klassiker „Please release me“, „A whiter shade of pale“ von Procol Harum, oder Steppenwolfs „Born to be wild“ fehlen ebenso wenig wie „Let me entertain you“ von Robbie Williams oder Bonnie Tylers „It’s a heartache“.

Intendanz und Regie: Adi Hirschal

Musikalische Leitung: Thomas Mahn

Buch: Christian Deix und Olivier Lendl

Bühne und Kostüme: Maddalena Hirschal

Choreografie: Ferdinando Chefalo

Ensemble: Adi Hirschal, Christian Deix, Karola Niederhuber, Sigrid Spörk, Ben Rufin, Sonja Romei und Thomas Mahn

Aufführungen: von 18. Juni bis 20. August im Hof der Franzensburg im Schlosspark von Laxenburg

