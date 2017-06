Baden: Offenbachs „Orpheus“ als Antikenparodie

Zur Eröffnung der Sommerarena Baden geht es in die Unterwelt: Ulrike Beimpold inszeniert Jacques Offenbachs Operetten-Klassiker „Orpheus in der Unterwelt“ als „Antikenparodie mit Nestroyanischem Humor“.

Für seine erste Spielzeit ließ sich der designierte neue Künstlerische Leiter der Bühne Baden, Michael Lakner, einen „besonderen Mix an aufregenden Musiktheaterproduktionen“ einfallen. Gezeigt werden in der Sommerarena „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach (Premiere: 23. Juni) und Lehars „Der Zarewitsch“ (Premiere: 14. Juli). Im Stadttheater hat das Musical „Grand Hotel“ am 28. Juli Premiere.

Lukas Beck

Offenbachs erste Operette begründete eine eigene Tradition innerhalb dieser Gattung: die Travestie von großen und erhabenen Mythen. „Skandale sind viel unterhaltsamer als die Mär von der Moral und glücklichen Ehen, die es in Wahrheit weder in der Antike gab noch heute gibt“, so Lakner.

Offenbach entfachte mit Orpheus’ Aufbruch in die Götterregionen eine seiner wildesten und vergnüglichsten Operetten. „Orpheus in der Unterwelt“ ist heute ein Klassiker des Operettenrepertoires, nicht zuletzt wegen des feurig-überschwänglichen Höllen-Can-Can, der im Original bezeichnenderweise „Galop infernal“ heißt. Die Titelrolle in der Sommerarena-Produktion singt Alexandru Badea, die Euridyke Ilia Staple, als Gott Jupiter ist „Dancing Star“ Georgij „Russkaja“ Mazakaria zu sehen.

Regie: Ulrike Beimpold

Musikalische Leitung: Franz Josef Breznik

Ausstattung: Mignon Ritter

Choreografie: Michael Kropf

Ensemble: Elena Dediu, Katharina Dorian, Elisabeth Flechl, Gabriele Kridl, Gabriele Schuchter, Ilia Staple, Alexandru Badea, Beppo Binder, Georgij Makazaria, Gustavo Quaresma und Franz Suhrada

Aufführungen: von 23. Juni bis 3. September in der Sommerarena Baden

Menschenschicksale in „Grand Hotel“

Ab 14. Juli ist in der Sommerarena Baden Franz Lehars „Der Zarewitsch“ zu sehen. Inszeniert wird diese 1927 uraufgeführte Operette von Michael Lakner, am Pult steht Oliver Ostermann. Am 28. Juli gibt es im Stadttheater die Badener Erstaufführung des Broadway-Hits „Grand Hotel“, nach einer Vorlage des 1929 erschienenen Romans „Menschen im Hotel“ von Vicki Baum. Das Musical beleuchtet die Schicksale von sieben Menschen in den späten 1920er Jahren in einem Berliner Nobelhotel. Unter der Regie von Werner Sobotka - ebenfalls erstmals in Baden - ist u.a. Nestroy-Preisträgerin Sona MacDonald zu hören und zu sehen.

