Aus Berufsschule wird Modeschule

Die Nachnutzung der Landesberufssschule Wiener Neustadt ist nun fixiert. Die Städtische Höhere Lehranstalt für Mode und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik werden in das frei werdende Gebäude einziehen.

Die etwa 400 Schüler der Landesberufsschule Wiener Neustadt werden ab dem kommenden Schuljahr in den Standorten Theresienfeld und Waldegg unterrichtet, mehr dazu in Berufsschulen werden zusammengelegt (noe.orf.at; 14.3.2017). In das Gebäude in der Wiener Neustädter Innenstadt übersiedeln die höhere Lehranstalt für Mode und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, vormals Kindergartenpädagogik. Das haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) vereinbart.

Damit stünde den angehenden 400 jungen Modedesignern und Kindergartenpädagogen ein Schulgebäude in bester Innenstadtlage und zeitgemäßer Ausstattung zur Verfügung, argumentiert Bürgermeister Schneeberger. Außerdem würde mit dieser Entscheidung ein großer Schritt in der Weiterentwicklung der Schulstadt Wiener Neustadt getan. Die Übersiedlung soll vor dem Beginn des nächsten Schuljahres abgeschlossen sein.

Rettung der Städtischen Schulen

Bei der Städtischen Höheren Lehranstalt für Mode sowie der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wiener Neustadt, handelt es sich um zwei von drei Städtischen Höheren Schulen, die im Zuge des Sanierungsverfahrens der Stadtfinanzen kurz vor der Schließung standen, weil der Betrieb von höheren Schulen keine Kompetenz der Gemeinde, sondern des Bundes ist. Erst eine Abgangsdeckung von Bund und Land hatte vor mehr als einem Jahr den Fortbestand dieser Schulen gesichert, mehr dazu in Wr. Neustadt: zwei Schulen gerettet (noe.ORF.at; 11.11.15).

Link: