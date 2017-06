Im Stift Göttweig (Bezirk Krems) findet am Wochenende das Europaforum Wachau statt. Gastgeberin ist Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP). Im Gespräch mit noe.ORF.at verteidigt sie die Europäische Union als „Modell der Zukunft“.

noe.ORF.at: Man hat in den vergangenen Monaten den Eindruck gewonnen, dass die Nähe zwischen den EU-Bürgern und der EU verloren gegangen ist. Ist das der Grund, warum sich das Europaforum heuer dem Thema „Bürgernähe“ widmet?

Barbara Schwarz: Gerade weil der Eindruck entsteht, dass die Bürger und die Europäische Union an Nähe verlieren, haben wir uns heuer dieses Thema zum Inhalt genommen. In ganz Europa sind politische Strömungen am Vormarsch, die sehr EU-kritisch sind. Das Thema „Brexit“ sitzt uns allen noch immer tief in den Knochen und es muss uns einfach wieder gelingen, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass die Europäische Union das Modell der Zukunft ist. Es ist das einzige Modell, das Europa so stärken wird, dass wir gemeinsam in eine politische, aber auch in eine wirtschaftliche Zukunft gehen können.