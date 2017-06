Wirtschaftspark statt Stronach-Stadion

In Wiener Neustadt ist der Spatenstich für einen neuen Wirtschaftspark erfolgt. Auf dem 18 Hektar großen Areal hätte Frank Stronach ursprünglich ein Fußballstadion errichten wollen. Nun sollen sich dort Betriebe ansiedeln.

Das Areal des neuen Wirtschaftsparks Föhrenwald hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Ursprünglich hätte dort ein Tierschutzhaus gebaut werden sollen. Dieses musste jedoch auf ein anderes Grundstück ausweichen, weil Frank Stronach - damals Präsident des Fußballklubs SC Wiener Neustadt - der Stadt das Areal abgekauft hatte, um dort ein Fußballstadion inklusive Trainingszentrum zu errichten. Das Projekt platzte jedoch, der Kauf wurde 2012 rückabgewickelt.

Gerald Tschank

Jahrelang lag das 18 Hektar große Areal brach, bis es die Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus, von der Stadt Wiener Neustadt kaufte, um dort einen Wirtschaftspark entstehen zu lassen. Die Genehmigungsverfahren sind nun abgeschlossen, am Donnerstag fand der Spatenstich statt. In weiterer Folge kann nun die die Aufschließung starten und die nötige Infrastruktur mit Breitband/Internet, Fernwärme, Kanal, Strom, Telekommunikation und Trinkwasser errichtet werden.

Erste Gespräche mit Interessenten laufen

Der neue Wirtschaftspark Föhrenwald liegt direkt an der S4-Anschlussstelle „Wiener Neustadt Süd“ bzw. an der B54. „Es gibt bereits intensive Gespräche mit einigen Betrieben, die zu den ersten gehören wollen, die hier einen neuen Standort haben“, so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Das Areal ist als Bauland - Betriebsgebiet (BB) und Bauland - Industriegebiet (BI) gewidmet. Alle Grundstücke können geteilt werden, je nach Widmungsart sind Grundstücksgrößen ab 2.000 Quadratmeter möglich.

„Hier entsteht das perfekte Industriegebiet, weil es durch die optimale Anbindung an das höherrangige Straßennetz zu keiner zusätzlichen Verkehrsbelastung im Siedlungsgebiet kommt“, sagt der Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger (ÖVP). Für Wiener Neustadt ist es neben der bereits bestehenden Nova City der zweite Wirtschaftspark. ecoplus betreibt in Niederösterreich 17 Wirtschaftsparks im Eigentum oder in Beteiligung und unterstützt weitere 17 interkommunale Wirtschaftsparks, an denen 75 Gemeinden beteiligt sind.

