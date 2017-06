Das Weingut des Jahres kommt aus Sooß

Das Weingut Schwertführer 47er aus Sooß (Bezirk Baden) darf sich seit Donnerstag „Weingut des Jahres“ nennen. Bei der traditionellen Landesweinprämierung wurden Niederösterreichs beste Weine prämiert und die Weinkönigin gekrönt.

„Das aller wichtigste sind perfekte Weingärten. Der Rebstock ist die Grundlage“, sagt Martin Schwertführer von Weingut Schwertführer 47er in Sooß. Seine Weingärten würden deshalb ganz intensiv gehegt und gepflegt. Die harte Arbeit hat sich gelohnt: sein Weingut darf sich seit Donnerstagabend „Weingut des Jahres“ nennen. Geheimnis des Erfolg sei auch die Thermenregion, in der sowohl Rotweine, als auch Weißweine und Süßweine sehr gut werden, sagt der Winzer. Außerdem versuche man den optimalen Lesezeitpunkt zu erwischen. Das Auskosten der Trauben sei ganz wichtig. „Während der Lese darf man sich auch nicht schonen“, sagt er, „aber das ist, wenn man so einen Erfolg einfährt, alles schon längst wieder vergessen.“

LK NÖ/Erich Marschik

Das Weingut des Jahres durfte sich auch über die meisten Weine im Finale der Landesweinprämierung und eine Auszeichnung für den besten Prädikatswein, einen Eiswein, freuen. Insgesamt wurden bei der Landesweinprämierung im Haus der Musik in Grafenwörth (Bezirk Tulln) am Donnerstagabend 17 Landessiegerweine aus ganz Niederösterreich ausgezeichnet. Bei den Einreichungen konnte heuer ein Rekordergebnis erzielt werden. Eine Fachjury musste insgesamt 4.812 Weine von 861 Betrieben aus ganz Niederösterreich verkosten.

Gute Qualität trotz Frost im Frühjahr

Für die niederösterreichischen Weinbauern war das Jahr 2016 alles andere als einfach. Beim starken Frost im Frühjahr waren zahlreiche Trauben erfroren. Dank perfekter Erntebedingungen im Herbst, entstanden dann aber doch einige sehr gute Tropfen. Für viele Winzer war es jedoch bis zuletzt unklar, ob die Ernte erfolgreich wird. „Bis in den Sommer haben wir geglaubt, der Weinjahrgang wird nicht viel. Dann ist Gott sei Dank der goldene Herbst gekommen, der hat uns wirklich gute Qualitäten gebracht“, erzählt etwa Karl Steininger aus Langenlois (Bezirk Krems). Er wurde am Donnerstag für den besten Sekt des Landes ausgezeichnet.

Rudolf Rabl, ebenfalls aus Langenlois, darf sich über gleich zwei Auszeichnungen zum Landessieger freuen. Er wurde sowohl für den besten Riesling als auch den besten Sauvignon Blanc des Landes prämiert. Auch er sei bei dem Frost mit einem blauen Auge davon gekommen, sagt er. Zweifacher Gewinner zu sein, sei ein tolles Gefühl: „Grundsätzlich sind alle Weine, die da sind, von sehr hoher Qualität. Um Sieger zu werden braucht man auch ein bisschen Glück. Und heuer habe ich anscheinend besonders viel Glück gehabt“, sagt Rabl.

LK NÖ/Erich Marschik

Neue Weinkönigin offiziell gekrönt

Bei der Landesweinprämierung wurden aber nicht nur Preise, sondern auch das Zepter der niederösterreichischen Weinkönigin übergeben. Julia Herzog aus Bad Vöslau (Bezirk Baden) wurde offiziell zur neuen Weinkönigin gekrönt. Etwas nervös sei sie dabei schon gewesen, auch wenn die Wahl zur Weinkönigin schon ein Monat her sei, sagt sie. Immerhin sei eine Krönung nichts Alltägliches: „Die Krönung ist noch einmal etwas ganz besonders, auch wenn die Wahl schon gefallen ist.“

Julia Herzog wird die kommenden zwei Jahre die Werbetrommel für den heimischen Weinbau rühren. Mit dem Kabarettisten, Schauspieler und Autor Rudi Roubinek gibt es auch einen neuen Weinbotschafter. Welche Bedeutung der Weinbau für Niederösterreich habe, zeige auch die Wertschöpfung in vielen Bereichen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): „Vom Wein profitieren nicht nur die Weinhersteller, sondern auch der Tourismus, der Handel, das Gastgewerbe sowie Ausbildung und Medien. Die NÖ Weinwirtschaft sichert aber auch Arbeitsplätze – alleine in Niederösterreich knapp 20.000.“

Die 17 Landessieger nach Sorten:

Sekt: Riesling Sekt 2015, Weingut Steininger, Langenlois (Bezirk Krems)

Riesling Sekt 2015, Weingut Steininger, Langenlois (Bezirk Krems) Welschriesling: Welschriesling 2016, Winzerhof Fiegl-Ruby, Engabrunn (Bezirk Krems)

Welschriesling 2016, Winzerhof Fiegl-Ruby, Engabrunn (Bezirk Krems) Grüner Veltliner leicht: Weinviertel DAC 2016, Weingut Lutzer, Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn)

Weinviertel DAC 2016, Weingut Lutzer, Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) Grüner Veltliner gehaltvoll: Grüner Veltliner Ried Rustenberg 2016, Weingut Julius Klein, Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn)

Grüner Veltliner Ried Rustenberg 2016, Weingut Julius Klein, Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) Riesling: Schenkenbichl Alte Rebe 2015, Weingut Rabl, Langenlois (Bezirk Krems)

Schenkenbichl Alte Rebe 2015, Weingut Rabl, Langenlois (Bezirk Krems) Sauvignon Blanc: Vinum Optimum 2016, Weingut Rabl, Langenlois (Bezirk Krems)

Vinum Optimum 2016, Weingut Rabl, Langenlois (Bezirk Krems) Weißburgunder: Ried Schloßberg 2016, Weingut Greil, Unterstockstall (Bezirk Tulln)

Ried Schloßberg 2016, Weingut Greil, Unterstockstall (Bezirk Tulln) Chardonnay: Chardonnay Ried Eichbühel 2016, Weingut Fink, Krustetten (Bezirk Krems)

Chardonnay Ried Eichbühel 2016, Weingut Fink, Krustetten (Bezirk Krems) Sortenvielfalt weiß: Ortolan Cuvée Prestige Reserve 2015, Dürnberg Fine Wine, Falkenstein (Bezirk Mistelbach)

Ortolan Cuvée Prestige Reserve 2015, Dürnberg Fine Wine, Falkenstein (Bezirk Mistelbach) Weine über 9g Restzucker: Weißburgunder Carmen 2016, A.l.Amon, Kleinhadersdorf (Bezirk Mistelbach)

Weißburgunder Carmen 2016, A.l.Amon, Kleinhadersdorf (Bezirk Mistelbach) Prädikatsweine: Riesling Eiswein 2016, Weingut Schwertführer 47er, Sooß (Bezirk Baden)

Riesling Eiswein 2016, Weingut Schwertführer 47er, Sooß (Bezirk Baden) Rosé: Rosé vom Zweigelt 2016, Bio-Weingut Völkl, Lengenfeld (Bezirk Krems)

Rosé vom Zweigelt 2016, Bio-Weingut Völkl, Lengenfeld (Bezirk Krems) Fruchtige Rotweine: Zweigelt Selektion 2016, Winzerhof Landauer-Gisperg, Tattendorf (Bezirk Baden)

Zweigelt Selektion 2016, Winzerhof Landauer-Gisperg, Tattendorf (Bezirk Baden) Zweigelt Reserve: Zweigelt Reserve 2015, HBLA und BA Wein- und Obstbau, Klosterneuburg (Bezirk Tulln)

Zweigelt Reserve 2015, HBLA und BA Wein- und Obstbau, Klosterneuburg (Bezirk Tulln) Blauer Burgunder, St. Laurent: St. Laurent Reserve 2015, Weingut Stift Klosterneuburg, Klosterneuburg (Bezirk Tulln)

St. Laurent Reserve 2015, Weingut Stift Klosterneuburg, Klosterneuburg (Bezirk Tulln) Sortenvielfalt rot: Cabernet Sauvignon TRIBUN 2015, Weingut Taferner, Göttelsbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha)

Cabernet Sauvignon TRIBUN 2015, Weingut Taferner, Göttelsbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) Cuvée rot: TOP Sigrid 2015, Die Schwertführerinnen, Sooß (Bezirk Baden)

Links: