Mit Schlaftabletten Raub an Pensionisten versucht

Ein 65-jähriger Mann aus dem Weinviertel wurde Opfer eines Raubversuchs. Mit Schlaftabletten, versteckt in Wein und einer Süßspeise, wollte eine slowakische Frau den Mann betäuben. Der Niederösterreicher bemerkte aber die Tat.

In den Abendstunden des 9. Mai lernte der 65-jährige Mann in einem Lokal im elften Wiener Gemeindebezirk die mutmaßliche Täterin kennen. Später fuhren die beiden in die Wohnung des Mannes im Bezirk Mistelbach. Die Frau versuchte den Mann dort mit Schlaftabletten zu betäuben. Sie gab eine Tablette in das Weinglas des Opfers und eine weitere wollte sie ihm mit einer Süßspeise verabreichen. Der Mann bemerkte die Schlaftabletten und stellte die Frau zur Rede. Daraufhin flüchtete sie aus der Wohnung.

Landespolizeidirektion NÖ

Nach polizeilichen Ermittlungen konnten Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich die Identität der Frau klären. Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine slowakische Staatsbürgerin im Alter von 46 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg zeigte die Frau an.

Um mögliche weiterer Opfer auszuforschen, veröffentlichte die Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Foto der mutmaßlichen Täterin. Die Polizei ersucht mögliche Opfer, sich zu melden.

