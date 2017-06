Wahl ’18: Indra Collini ist NEOS-Listenerste

Indra Collini führt NEOS als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2018. Bei einer Mitgliederversammlung am Samstag in St. Pölten wurde die Landessprecherin mit 82,6 Prozent als Listenerste festgelegt.

NEOS tritt zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Niederösterreich an. Das Ziel ist der Einzug in den Landtag. „Wir NEOS sind die einzigen, die das verkrustete System in Niederösterreich aufbrechen und die Absolute der ÖVP beenden können“, sagte Collini. Die 46-jährige Angestellte lebt in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling). Die gebürtige Vorarlbergerin ist seit November 2016 Landessprecherin der NEOS in Niederösterreich.

Collini: „Landtag um ein Drittel verkleinern“

Collini forderte die Einführung einer Schuldenbremse. „Niederösterreich ist das Bundesland mit den zweithöchsten Schulden. Diesem verantwortungslosen Umgang mit Steuergeld muss endlich ein Ende bereitet werden“, erklärte die Spitzenkandidatin in einer Aussendung.

Sie nannte als mögliche Einsparungen, die Parteienförderung um 50 Prozent zu kürzen, den Landtag um ein Drittel der Abgeordneten zu verkleinern und die Wahlkampfkostenobergrenze von sechs auf zwei Millionen Euro pro Partei zu senken.

Die Kandidatenliste wurde in einem dreistufigen Vorwahlprozess fixiert. Nach einem Bürgervotum hatte das Landesteam gemeinsam mit dem NEOS-Bundesvorstand getagt, Collini lag danach beim Zwischenergebnis deutlich vorne. Die endgültige Liste stand nach der Wahl bei der Mitgliederversammlung der NEOS Niederösterreich am Samstag fest.

Hinter der Spitzenkandidatin folgt der 57-jährige Badener Gemeinderat und Unternehmensberater Helmut Hofer-Gruber auf Rang zwei, vor der Steuerberaterin Edith Kollermann (53) aus Breitenfurt (Bezirk Mödling). Auf den nächsten Listenplätzen kandidieren der 25-jährige JUNOS-Landesvorsitzende Patrick Skalitzky aus Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) und Bernd Pinzer (48), Gemeinderat in Zwentendorf (Bezirk Tulln) und im öffentlichen Dienst tätig.

