Das Theaterfest für die Jüngsten beginnt

Beim „Theaterfest für Kids“ wurden im Vorjahr 25.001 Besucherinnen und Besucher gezählt, die Auslastung wurde mit 84,8 Prozent beziffert. Sechs Theaterfest-Spielorte bieten heuer wieder Theater für Kinder und Jugendliche an.

Die erste Premiere für kleine und junge Theaterfans findet am 13. Juni in Berndorf (Bezirk Baden) statt: „Die Geggis“, nach dem 1985 erschienenen Kinderbuch von Mira Lobe, mit Musik von Erich Meixner, Regie führt Martin Gesslbauer. Anke Zisak, Doris P. Kofler, Gerhard Karzel und Birgit Wolf spielen auf der Bühne, Herbert Tampler, Heinz Jiras und Klaus Kofler musizieren. „Dass die grünen Sumpfgeggis und die roten Felsgeggis miteinander verfeindet sind, ohne einander je begegnet zu sein, mag fürs Erste seltsam erscheinen. Kann man denn jemanden hassen, den man nicht kennt? Man kann. Leider!“, kann man über das Stück auf der Website der Festspiele Berndorf lesen.

Auf der Bühne: Ritter Rost, Peter Pan und Comte Ory

Das Musical für Kinder „Ritter Rost hat Geburtstag“ von Jörg Hilbert und Felix Janosa ist ab 5. Juli in der Garten.Arena.Schiltern in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern (Bezirk Krems) zu sehen. Werner Auer, Intendant des Kinder.Musical.Sommers Niederösterreich und Regisseur des Musicals: „Ritter Rost hat Geburtstag, sitzt aber schlecht gelaunt am Frühstückstisch und behauptet, dass früher alles viel besser war. Koks, der Feuerdrache, hat eine Zeittaxi-Rufmaschine gebastetl, mit der man direkt in die Kindheit reisen kann.“

Ein „interaktives Wandertheater für Kinder und alle Menschen, die Märchen lieben“ steht beim Märchensommer Niederösterreich auf dem Spielplan: Ab 6. Juli wird im Schloss Poysbrunn (Bezirk Mistelbach) „Peter Pan und Tinkerbell“ gezeigt. Die Bearbeitung des Stücks wurde von Michaela Riedl-Schlosser vorgenommen, die Musik stammt von Andreas Radovan, Regie führt Margit Mezgolich, Intendantin des Märchensommers Niederösterreich ist Nina Blum. „Erwachsen werden, das kann doch jeder“, meint Peter Pan - der Junge, der beschlossen hat, für immer ein Kind zu bleiben...

Mark Glassner

Das Buch gilt als Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit: „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupery. Der Musical Sommer Teatro zeigt im Stadttheater Mödling ab 20. Juli eine „berührende und tiefgründige Musiktheaterproduktion, in bewährter teatro-Manier, bei der auch Humor und Showeinlagen auf den vielen Planeten nicht zu kurz kommen“, so Intendant Norbert Bertassi.

„Eine turbulente Verwechslungskomödie vor erotischem Hintergrund, ein Opernspaß für die gesamte Familie“, sagt Michael Garschall, Intendant von operklosterneuburg, über „Le Comte Ory“. Im Kaiserhof des Stifts Klosterneuburg (Bezirk Tulln) wird Rossinis komische Oper gezeigt, die als musikalisches Meisterwerk gilt, „reich an Witz, Sinnlichkeit und Situationskomik“, so Garschall. „Der Graf Ory für Kinder“ wird am 23. Juli gezeigt.

Gewaltige Donnerschläge erschüttern die Burghügel in Reinsberg (Bezirk Scheibbs): „Irgendetwas Seltsames tut sich in den weiten Gängen und Höhlen. Davon will aber Burgherr Heinrich nichts hören, er veranstaltet ein Bogenturnier, um seine Tochter Isabella mit dem Sieger zu verheiraten. Auch der eitle Prinz Bertrand von Bordeaux erscheint mit viel Pomp auf der Bildfläche.“ Mehr soll nicht über das Familienmusical „Ritter Rüdiger - In der Sternengrotte“ verraten werden. Ab 4. August ist es in der Burgarena Reinsberg zu sehen, inszeniert wird das Musical von Richard Schmetterer.

