Sechs Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B4 in Burgschleinitz-Kühnring (Bezirk Horn) sind am Samstag sechs Insassen verletzt worden, darunter drei Kinder. In den Unfall waren vier Autos verwickelt.

Laut Angaben der Polizei wurde der Unfall von einem 75-jährigen Wiener Autolenker verursacht. Er geriet auf der Landesstraße B4 aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, touchierte das Auto einer 40-jährigen Wienerin und stieß frontal mit einem weiteren Pkw zusammen, der von einer 37-jährigen Wienerin gelenkt wurde. Dieser wurde anschließend gegen ein viertes Auto geschleudert, in dem ein 56-jähriger Wiener saß, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der 75-Jährige und die 37-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt. Auch vier weitere Fahrzeuginsassen wurden medizinisch erstversorgt, darunter drei Buben im Alter von zehn Jahren. Die 37-Jährige war nach dem frontalen Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen. Die übrigen Verletzten wurden mit Notarztwagen in Krankenhäuser nach Horn und Krems gebracht.