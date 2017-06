Lunacek über Wahl: „Richtungsentscheidung“

Beim Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag in Mautern (Bezirk Krems) hat die designierte Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl, Ulrike Lunacek, den Urnengang am 15. Oktober als „Richtungsentscheidung“ bezeichnet.

„Ich möchte, kann und will nicht tatenlos zusehen, wie es in Österreich - ob mit SPÖ oder ÖVP - zu einer Neuauflage einer blauen Regierungsbeteiligung kommt“, sagte die gebürtige Kremserin und designierte Spitzenkandidatin auf Bundesebene, die am Samstag auch auf Platz eins der Wiener Landesliste gewählt worden war. Sie könne und wolle nicht zusehen, wie Österreich einen „fatalen Rückschritt in Richtung anti-europäischen Nationalismus und Abschottung“ mache.

Lunacek will Österreich „vor Flächenbrand schützen“

Angesichts von nationalistischer Politik wie in Großbritannien warnte die Europaparlamentarierin vor etwa 100 Delegierten: „Wer zündelt, muss damit rechnen einen Flächenbrand auszulösen, der nicht mehr zu kontrollieren ist.“ Mit den Grünen werde das nicht gehen, hielt sie fest. Sie zeigte sich optimistisch, eine Mehrheit für weltoffenes, solidarisches, soziales und menschliches Österreich in einem gemeinsamen Europa zu bilden. „Als überzeugte Europäerin sage ich euch: Es wird uns gelingen“, so Lunacek.

ORF

Zur Forderung nach der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare meinte Lunacek in Richtung des Außenministers und designierten ÖVP-Obmanns Sebastian Kurz: „Herr Kurz, machen Sie es endlich, und machen Sie es kurz.“ Als weitere Anliegen nannte sie Bildung und leistbare Wohnungen für alle. In puncto Klimawandel forderte sie einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Damit wäre es zudem möglich, gegenüber Regimen und Diktaturen auch in Menschenrechtsfragen unabhängiger zu agieren und diese Themen stärker auf die Tagesordnung zu bringen.

Krismer: Lunacek wird drei Männern Parole bieten

Landessprecherin und Klubobfrau Helga-Krismer verwies darauf, dass die niederösterreichischen Grünen ihr Team für die Nationalratswahl bereits im Frühjahr gewählt haben. Bei der Landtagswahl 2018 tritt erstmals die 44-jährige Krismer als Spitzenkandidatin an - mehr dazu in Grüne wählen Krismer zur Spitzenkandidatin (noe.ORF.at; 5.3.2017). Die Landesliste für die Nationalratswahl führt zum vierten Mal Dieter Brosz an. Der 48-Jährige aus Trumau (Bezirk Baden) ist Sport- und Mediensprecher der Grünen.

„In Wien und Niederösterreich haben wir eine große Wähler- und Wählerinnenklientell. So wie es sich zuspitzt, gibt es drei Herren, slimfit und jung, aber manche Ansagen haben einen langen Bart, einen neoliberalen, fast menschenverachtenden Bart. Wir haben eine starke Frau, die genau diesen Männern Parole bieten wird und ich glaube, das wird ankommen“, erklärte Krismer am Rande des Landeskongresses. Ziel bei der Nationalratswahl sei die drei Grundmandate der Grünen in Niederösterreich wieder zu erreichen oder auszubauen, so Krismer.

