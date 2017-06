Engpässe bei Blutkonserven im Sommer

Besonders in den Sommermonaten werden die Vorräte der Blutkonserven deutlich weniger. Aus diesem Grund will die Aktion „Lifesaver“ in den nächsten acht Wochen besonders junge Menschen animieren, Blut zu spenden.

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt, und bis heute kann Blut nicht künstlich hergestellt werden. In Niederösterreich gehen aber nur etwa 3,6 Prozent der Bevölkerung Blut spenden, sagte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. Vor allem jetzt im Sommer kommt es deshalb regelmäßig zu Engpässen bei Blutkonserven.

Von 7. Juni bis 30. Juli findet daher die Blutspendeaktion „Lifesaver“ unter dem Motto „ECHTE HELDEN BLUTEN. SPENDE BLUT. RETTE LEBEN.“ statt. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, den Freiwilligen Feuerwehren und vielen Vereinen will die Niederösterreichische Landeskliniken-Holding besonders junge Menschen animieren, Blut zu spenden.

170 Blutspendetermine in Niederösterreich

Über einen Zeitraum von acht Wochen gibt es in allen niederösterreichischen Bezirken mehr als 170 Blutspendetermine. Damit will man einen neuen Sommer-Blutspenderekord aufstellen, hieß es in einer Aussendung. Als Anreiz erhalten Blutspender Geschenke und können an einem Gewinnspiel teilnehmen.

