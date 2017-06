Rekord bei Habichtskauz-Wiederansiedlung

46 junge Habichtskäuze wurden im Frühjahr in den Wäldern Niederösterreichs freigelassen - ein „Fortpflanzungsrekord“ im Rahmen des Projekts zur Wiederansiedlung der Vögel, so Projektleiter Richard Zink.

Seit 2009 wurden im Biosphärenpark Wienerwald und im Wildnisgebiet Dürrenstein 267 Jungtiere in die Freiheit entlassen, zogen Zink und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung am Sonntag Bilanz.

APA/J.Stefan

Schon in den ersten Jahren des Artenschutzprojekts fanden sich laut Aussendung die Eulen zu Paaren zusammen und zogen erfolgreich Jungvögel auf. „Trotzdem brauchen wir noch einige Freilassungsjahre, bis eine sich selbst erhaltende Population entstehen kann“, sagte Zink vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ziel sei es, wieder ein von menschlichem Zutun unabhängiges Vorkommen in Niederösterreich zu etablieren. Zumindest bis zum Jahr 2020 seien daher weitere Freilassungen vorgesehen.

