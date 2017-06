Golf: Straka verpasst Sieg bei Heimturnier

Der österreichische Golfprofi Sepp Straka ist am Schlusstag der Lyoness Open in Atzenbrugg (Bezirk Tulln) vom zweiten auf den siebenten Platz zurückgefallen. Über den Sieg durfte sich der Südafrikaner Dylan Frittelli freuen.

Dylan Frittelli hat die Golf Lyoness Open 2017 in Atzenbrugg gewonnen. Der Südafrikaner setzte sich am Sonntag mit einem Schlag Vorsprung auf drei Verfolger durch und feierte seinen ersten Sieg auf der European Tour.

Während Langzeit-Leader Felipe Aguilar auf Platz zehn und Straka auf Platz sieben zurückfiel, hatte der ebenfalls im letzten Fight spielende Frittelli am Ende die besten Nerven. Mit einem trockenen Par verhinderte er am Schlussloch ein Vierer-Stechen und hielt danach den Diamant-Pokal sowie den Scheck über 166.660 Euro strahlend in die Höhe.

APA/EXPA/JFK

Sepp Straka fiel früh aus dem Kampf um einen erhofften Heimsieg. Am Ende wurde der 24-jährige Austro-Amerikaner nach einer abschließenden Par-Runde aber starker Siebenter. Sein Rückstand auf Frittelli betrug am Ende fünf Schläge. Platz sieben und 25.800 Euro Preisgeld waren dennoch sein bislang größter Erfolg.

Turnierfavorit Bernd Wiesberger spielte zum Abschluss eine 70er-Runde und belegte vor seinem Abflug zu den US Open Platz 15. Matthias Schwab beendete sein erstes Turnier als Profi auf Platz 43.

