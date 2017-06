Tödlicher Unfall durch Überholmanöver

Im Bezirk Baden ist Dienstagfrüh ein tödlicher Unfall passiert. Ein 21-jähriger Lenker wollte einen Lkw überholen und prallte mit seinem Wagen gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 53-jährige Insasse starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich auf der B60 zwischen Unterwaltersdorf und Reisenberg (Bezirk Baden). Ein 21-jähriger Mann setzte auf der geraden Straße zum Überholmanöver an. Dabei kam ihm ein 53-jähriger Lenker entgegen. Er versuchte scheinbar noch auf den angrenzenden Feldweg auszuweichen, der Unfalllenker wich jedoch in die gleiche Richtung aus. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Beide Lenker wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den völlig deformierten Unfallwracks befreit werden.

Der Unfalllenker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Mann in dem anderen Wagen wurde an der Unfallstelle vom Notarzt reanimiert, allerdings ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle. Die B60 war wegen der Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt.