ZKW investiert 3,2 Millionen Euro in Wieselburg

Die ZKW Lichtsysteme GmbH setzt weiterhin auf den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. In Wieselburg (Bezirk Scheibbs) werden ein neues Betriebsrestaurant und eine Krabbelstube errichtet. 3,2 Mio. Euro werden investiert.

2016 arbeiteten 2.618 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ZKW-Standort Wieselburg, 2017 werden es 500 mehr sein. Dafür will der Firmenstandort gerüstet sein. „Um auch in Zukunft allen ein Mittagessen bieten zu können, werden wir das Betriebsrestaurant neu errichten und die Kapazität damit verdoppeln“, so Wolfgang Muhri, Geschäftsführer der ZKW Lichtsysteme GmbH. In das neue Betriebsrestaurant werden 2,6 Millionen Euro investiert. Es soll 280 Plätze bieten.

Neu: Krabbelstube für 25 Kinder

Im Zuge der Planung des neuen Restaurants wurde die Entscheidung getroffen, zusätzlich eine Krabbelstube mit 25 Plätzen zu errichten. Dafür werden etwa 650.000 Euro investiert. Die Krabbelstube soll von externen Betreibern geführt werden. „Als familienfreundliches Unternehmen wollen wir verstärkt für Möglichkeiten der Kinderbetreuung sorgen. Ich freue mich, dass wir mit einer Krabbelstube in die Zukunft der Kinder und Familien hier investieren können“, sagt Oliver Schubert, CEO der ZKW-Gruppe.

Man hätte in Niederösterreich gute Bedingungen geschaffen, um in Zukunft innovative Produkte liefern zu können, so Armin Schaller, CEO der ZKW-Holding. „Vor nicht einmal einem Jahr haben wir das Werk in Haag eröffnet und jetzt investieren wir in dieses neue Bauprojekt. Auch diese Entscheidung ist ein absolutes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Niederösterreich", so Schaller, „Wieselburg ist und bleibt von zentraler Bedeutung für unseren Erfolg.“

ZKW-Gruppe gehört weltweit zu den Spitzenreitern

Die ZKW-Gruppe ist weltweit einer der führenden Anbieter von Premium-Licht- und Elektroniksystemen. Mehr als 7.500 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Lichtsysteme und Elektronikmodule für die Automobilindustrie. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Wieselburg hat, verfügt über acht Standorte in Europa, Amerika und Asien. 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von 986,5 Millionen Euro.

