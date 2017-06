SKN St. Pölten fordert Champions-League-Stars

Der Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten startete am Mittwoch in die Vorbereitung für die neue Saison. Höhepunkt ist Anfang Juli ein Testspiel gegen den französischen Meister und Champions-League-Halbfinalisten AS Monaco in der NV-Arena.

Wiener Neustadt, Blau-Weiß Linz, Grozny, Wiener Sportklub und der AS Monaco: das ist das Testspielprogramm des SKN St. Pölten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Der AS Monaco war eines der großen Überraschungsteams der abgelaufenen Saison im europäischen Fußball. Die mit jungen Talenten gespickte Mannschaft holte den französischen Meistertitel und kam in der Champions League bis ins Halbfinale. Dort scheiterte man an Juventus Turin.

GEPA pictures/ Panoramic/ Anthony Bibard

Testspiel ist am 7. Juli in der NV-Arena

In der Vorbereitung auf die neue Saison machen die Franzosen in Niederösterreich Station. Das Testspiel gegen St. Pölten steigt am 7. Juli in der NV-Arena, Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Rund um die Partie ist ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einem Familiennachmittag geplant. Ab 17.00 Uhr findet die offizielle Mannschaftspräsentation in der NV-Arena statt. Der Ticket-Vorverkauf für das Spiel gegen den AS Monaco startet am 21. Juni.

