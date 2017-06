Meisterklassen Gutenstein starten am 25. Juni

Bei den Meisterklassen Gutenstein (Bezirk Wr. Neustadt) werden sechs Meisterkurse und zehn Konzerte veranstaltet. Erstmals werden Klassen für Jazz und Flöte sowie für Komposition angeboten. Die Eröffnungsmatinee ist am 25. Juni.

Neue Kurse werden für Jazz und Flöte mit der Sängerin Elly Wright und der Flötistin Olivera Milovanovic sowie für Komposition mit der österreichischen Komponistin Johanna Doderer angeboten. Die Eröffnungsmatinee im Arkadenhof von Schloss Gutenstein am 25. Juni bestreitet das Trio Triopolis Vienna.

Von Musical über Gesang bis Flöte und Klavier

Die stilistische Vielfalt der diesjährigen Meisterklassen spiegelt sich auch im Programm des Eröffnungskonzerts wider, das neben Klassischem und Populärem u.a. auch einen „Wutmarsch“ von Johanna Doderer und ein Allegro von Akos Banlaky enthält sowie ein Klaviertrio von Peter Kempny (1862-1906), Gutensteins erster Gemeindearzt, Zoologe und Komponist. Mit einer Reihe weiterer Konzerte wollen die Meisterklassen einen kulturellen Beitrag für die Region leisten.

Bwag/Wikimedia Commons

Die Klasse Jazz/Flöte präsentiert sich am 5. August im Meierhof. Die Musical-Klasse von Noelle Turner gastiert am 12. August im Landespflegeheim Gutenstein, tags darauf im Meierhof. Am 19. August wirken Studierende beim Klosterfest im Servitenkloster Mariahilfberg mit. Die Gesangsklasse von Kammersänger Adrian Eröd ist am 27. August zu hören.

Beim zehntägigen Meisterkurs von Johanna Doderer können die Teilnehmer ein Werk für Flöte komponieren, das beim gemeinsamen Abschlusskonzert mit der Meisterklasse Flöte (Erwin Klambauer) am 3. September im Servitenkloster zur Uraufführung gelangen soll. Zwei Kammermusikkonzerte mit dem Pianisten Gottlieb Wallisch am 8. und 9. September und das Schlusskonzert seiner Meisterklasse am 10. September bilden das Finale der diesjährigen Meisterklassen.

