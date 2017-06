Müllinselbrand griff auf Gasleitung über

Am Donnerstagvormittag ist in einer Müllinsel in Tribuswinkel (Bezirk Baden) ein Feuer ausgebrochen. In Kürze griff es auf ein angrenzendes Carport, ein Auto und eine Gasleitung über. Zur Sicherheit mussten die Anrainer ihre Häuser verlassen.

Kurz vor 10.00 Uhr brach das Feuer in einer Müllinsel in der Kornfeldgasse in Tribuswinkel aus. Wenig später standen auch das angrenzende Carport und ein Auto in Vollbrand. Anrainer alarmierten die Feuerwehr. Ein paar Fahrzeugeigentümern gelang es gerade noch rechtzeitig, ihre Fahrzeuge aus dem Carport in Sicherheit zu bringen. Ein Auto wurde komplett zerstört.

Gas strömte aus brennender Leitung

Bei der Müllinsel befand sich ein Hauptgashahn, der ebenfalls in Brand geriet. Es strömte Gas aus. Die Feuerwehr ließ die Leitung kontrolliert niederbrennen und rief die EVN zur Hilfe, wie der Kommandant der Feuerwehr Tribuswinkel, Stefan Mitheis, gegenüber noe.ORF.at schildert. Die EVN drehte die Gasleitung für die ganze Straße ab. Zur Sicherheit mussten die Anrainer ihre Häuser verlassen.

Bei dem Brand wurden die Müllinsel, das Carport und ein Auto vollkommen zerstört. Weitere Autos und ein Motorrad wurden stark beschädigt. Warum die Müllinsel zu brennen begonnen hatte, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.