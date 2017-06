Fußballstars von morgen im Bezirk Mödling

Die Fußball-Stars von morgen sind ab Freitag im südlichen Niederösterreich zu Gast. Die Champions Trophy, das weltweit größte U10-Turnier, bringt Top-Clubs wie Juventus Turin, Chelsea London oder Paris St. Germain in den Bezirk Mödling.

Es ist ein wahres Marathon-Programm, das sowohl auf die jungen Kicker als auch auf die Veranstalter zukommt. Von Freitag bis Sonntag spielen 128 Mannschaften in Brunn am Gebirge, Wienerwald, Breitenfurt (alle Bezirk Mödling), Wien-Liesing und in der Südstadt in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) um den Turniersieg. Damit ist die Champions Trophy der größte Nachwuchsfußball-Bewerb der Welt und gilt zu Recht als „Champions League der Kleinen“.

Top-Clubs aus ganz Europa

Mannschaften wie Titelverteidiger Benfica Lissabon, Atletico Madrid, Juventus Turin, AS Roma, Inter Mailand, Chelsea London, FC Liverpool, Paris St. Germain und auch die deutschen Top-Clubs Schalke 04, 1. FC Köln und RB Leipzig sind dabei. Für viele der internationalen Teams ist die Champions Trophy eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Nachwuchsteams ihres Alters zu messen. Sie sehen das Turnier als wichtigen Schritt für die Entwicklung der potenziellen zukünftigen Spieler ihrer Kampfmannschaft.

Österreichs Top-Vereine sind natürlich ebenfalls dabei. Gastgeber Flyeralarm Admira bekommt es in einer Gruppe unter anderem mit Chelsea zu tun, Salzburg spielt in einer Gruppe mit Titelverteidiger Benfica Lissabon und die Wiener Austria trifft unter anderem auf AS Roma.

Mehr als 14.000 Kinder am Ball

Bis zum großen Finalturnier in Niederösterreich mussten die Talente einen langen Weg zurücklegen. Mehr als 14.000 Kinder des Jahrgangs 2007 nahmen weltweit an den 38 Qualifikationsturnieren teil. Beim Finalturnier ist heuer sogar eine Mannschaft aus China im Einsatz. Das zeigt, dass die Champions Trophy mittlerweile auch ein Wirtschafts- und Tourismusfaktor ist. Beim Finalturnier werden etwa 5.000 Nächtigungen gebucht, 10.000 Besucherinnen und Besucher werden insgesamt an den Schauplätzen erwartet.

Für die kommenden Jahre sind weitere Turniere für die älteren Jahrgänge geplant: „Die Champions Trophy der Klasse Unter-12 soll im kommenden Jahr in Sarajevo durchgeführt werden, für die Unter-14-Jährigen ist das Turnier in China geplant“, blickt Champions-Trophy-Mastermind Gerald Berger optimistisch in die nahe Zukunft.

