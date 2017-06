Segelflieger abgestürzt: Pilot gestorben

Am Donnerstag Nachmittag ist in der Nähe von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) ein Segelflieger abgestürzt. Der Pilot ist bei dem Unfall gestorben. Die Bergung soll mehrere Stunden andauern.

Der Pilot des einsitzigen Segelfliegers verunglückte in einem unwegsamen Gelände in der Nähe von Lunz am See tödlich. Wieso der Mann mit seinem Segelflieger abstürzte, ist noch nicht klar. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers „Christophorus 15“ aus Ybbsitz (Bezirk Amstetten) konnte dem Piloten nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Einzelheiten zur Unglücksursache sind noch nicht bekannt. Da das Wrack in sehr unwegsamen Gelände liegt, gestalten sich die Bergungsarbeiten schwierig. Die Bergung wird mehrere Stunden andauern, hieß es am Donnerstag Abend von der Polizei.