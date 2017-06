„Schwimmender Salon“ startet in sechste Saison

Unter der künstlerischen Leitung von Angelika Hager geht der „Schwimmende Salon” im Thermalbad Vöslau (Bezirk Baden) in die sechste Saison. Dabei sind etwa der deutsche Entertainer Harald Schmidt und Schauspieler Philipp Hochmair.

„Turbulente Tage” stehen am Beginn der sechsten Saison des „Schwimmenden Salons“. Robert Palfrader gestaltet den Auftakt des Festivals und wird am Freitag, 16. Juni, in einer Lesung neue Facetten des weltberühmten Autors, Satirikers und Weltreisenden Mark Twain erkunden. Für den „Schwimmenden Salon“ wird auch heuer wieder eigens eine Wasserbühne vor der steinernen Insel des Quellbeckens im Thermalbad in Bad Vöslau aufgebaut.

Katharina Schiffl

Von Piaf über Schiller bis Loriot

Bereits zum zweiten Mal ist heuer Maria Bill zu Gast, die am 30. Juni über Paris lesen und singen wird. „Maria Bills Piaf-Performances sind längst legendär”, sagt die künstlerische Leiterin Angelika Hager, „in der Lesung ‚Paris ist eine Frau‘ werden aber auch andere Künstler wie Balzac, Anais Nin, Ernest Hemingway, Djuna Barnes oder Zelda Fitzgerald zu Wort kommen. Aber natürlich wird Maria auch einige ihrer legendären Piaf-Interpretationen performen.”

Der deutsche TV-Entertainer Harald Schmidt, der erstmals im Salon „mitschwimmt“, wird am 14. Juli auf eigenen Wunsch aus Michel Houellebecqs skandalumwitterten Polit-Roman „Unterwerfung“ lesen.

Sky

Schauspieler Philipp Hochmair sei bereits „eine Institution des Festivals", heißt es in einer Aussendung. „Hier klinke ich mich aus dem Irrsinn meines Berufs aus und verlasse oft über Tage das Areal nicht“, sagt er selbst über das Thermalbad. Diesmal wird Hochmair am 28. Juli gemeinsam mit seiner Band „Elektrohand Gottes“ Schiller-Balladen performen.

Für eine „besonders poetische Kombination” hält Festivalintendantin Angelika Hager die Formation Petra Morzé und Manuel Rubey: „Die beiden arbeiten das erste Mal zusammen und sind das ideale Paar, um einen neuen Sound für Arthur Schnitzlers große Mann/Frau-Kämpfe zu entwickeln.” Diese Lesung findet am 18. August statt. Den Abschluss des Festivals bildet das Duo Maria Happel und Christoph Grissemann, das schon vergangenen Sommer zu Gast war und auch heuer am 25. August einen Loriot-Abend gestalten wird.

Heike Blenk

Salon schwimmt auch bei Regenwetter

„Das Festival wurde inzwischen zu einer Institution und belebt mit seinen Künstlern das Sommerfrische-Flair der Jahrhundertwende, das das Bad so einzigartig macht", sagt Thermalbad-Geschäftsführerin Birgit Aichinger. Laut Thermalbad-Leiterin Carina Eichberger sei man für jedes Wetter gewappnet. Bei Regen oder drohendem Gewitter werden die Lesungen in den Saal des Restaurants „Kabane 21” im Thermalbad Vöslau verlegt. Bei den ersten 100 verkauften Tickets pro Veranstaltung ist automatisch ein „Schlechtwetter-Platz“ inkludiert. Alle anderen bekommen den Ticketpreis retourniert.

Link: