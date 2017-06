Stars bei der Sommernachtsgala in Grafenegg

Nach der Zehnjahresjubiläums- und Rekordsaison 2016 werden auch heuer die großen Stars und Orchester der klassischen Musik in Grafenegg (Bezirk Krems) auftreten. Die Saison beginnt Donnerstag und Freitag mit der Sommernachtsgala.

Jahr für Jahr setzt sich der Sommer in Grafenegg glanzvoll in Szene: Zur Sommersonnenwende gibt es traditionell die Sommernachtsgala im Wolkenturm, danach folgen die Sommerkonzerte und Mitte August wird dann das 11. Grafenegg Festival mit einem Festkonzert eröffnet. Vergangenen Sommer feierte man das erste große Jubiläum in Grafenegg - mehr dazu in Grafenegg Festival startete in Jubiläumssaison (17.8.2016).

ORF/Milenko Badzic

Mozart, Verdi und Puccini werden gespielt

Die Sommernachtsgala, die am Donnerstag und am Freitag über die Bühne geht, ist auch heuer wieder die spektakuläre Eröffnung des Sommers in Grafenegg. Erneut treten Weltstars der Klassik unter freiem Himmel auf der Bühne des Wolkenturms auf.

Simon Fowler/decca

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich wird von seinem Chefdirigenten Yutaka Sado geleitet. Die Staatsopernsängerin und Sopranistin Aida Garifullina tritt ebenso auf wie die georgische Klaviervirtuosin Khatia Buniatishvili. Sie erhielt 2012 den ECHO-Klassik als Nachwuchskünstlerin des Jahres. Werke von Tschaikowski, Mozart, Verdi oder auch Puccini stehen auf dem Programm der Sommernachtsgala.

Insgesamt stehen in Grafenegg heuer 50 Konzerte bis Mitte September auf dem Spielplan. Es treten zahlreiche internationale Orchester und Künstler auf, unter anderem die Wiener Philharmoniker, das Pittsburgh Symphony Orchestra, die St. Petersburger Philharmoniker sowie erstmals das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia und das Shanghai Symphonie Orchestra.

Buchbinder und Schenk treten beim Festival auf

Auch der künstlerische Leiter in Grafenegg, der Starpianist Rudolf Buchbinder, wird beim Grafenegg Festival selbst auftreten. Buchbinder verlängerte im vergangenen Herbst seinen Vertrag bis 2021 - mehr dazu in Buchbinder bleibt bis 2021 Leiter in Grafenegg (noe.ORF.at; 28.11.2016). Schauspielgröße und Publikumsliebling Otto Schenk wird beim Auftakt des vom 18. August bis 10. September angesetzten Grafenegg Festivals mitwirken. Der Kammerschauspieler wird als Erzähler und auch Samiel in Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ bei der Festival-Eröffnung zu hören sein.

ORF/ Hans Leitner

Im Schlosspark in Grafenegg wird derzeit eine Anlage errichtet, die aus 16 Cottages besteht. Die Konzerte auf dem Areal hatten in den vergangenen Jahren den Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten steigen lassen - mehr dazu in Grafenegg: Cottages im Schlosspark(noe.ORF.at; 6.6.2017).

