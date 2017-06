Bundesheer trainiert Zusammenarbeit in der Luft

Am Montag startet unter anderem in Niederösterreich eine zweiwöchige Bundesheerübung. Trainiert wird die reibungslose Zusammenarbeit von Luftunterstützung, Jägerbataillon 25 und Jagdkommando.

In Niederösterreich sind die Bezirke Baden und Wiener Neustadt von der Bundesheerübung betroffen. Bis 30. Juni nehmen 200 Soldaten an dem Training teil. Zwölf Hubschrauber, zwei Flugzeuge und 20 Räderfahrzeuge sind an der Übung beteiligt. Einige Hubschrauber kommen auch vom Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn (Bezirk Tulln).

Heeresbild- und Filmstelle

In den kommenden zwei Wochen muss, außer an Wochenenden, mit erhöhter Lärmentwicklung gerechnet werden. Laut dem Verteidigungsministerium können Trainingsflüge auch in der Nacht stattfinden. In die zweiwöchige Übung ist unter anderem das in Wiener Neustadt stationierte Jagdkommando eingebunden. Es handelt sich dabei um eine Spezialeinheit des Bundesheeres.

Flugfeld-Kaserne wird erneuert

In der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt werden rund sieben Millionen Euro in ein neues Gebäude für das Jagdkommando investiert. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2019 geplant. Zu den Aufgaben der Spezialeinsatzkräfte des Bundesheeres zählen etwa die Überwachung von Räumen oder Personen, die Festnahme von Kriegsverbrechern und die Geiselbefreiung.

