Schüsse auf Asylheim in Stockerau

In Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist am Wochenende an zwei aufeinanderfolgenden Nächten mit einem Luftdruckgewehr auf ein Asylheim geschossen worden. Die Projektile prallten durch ein offenes Fenster an eine Wand.

Das erste Mal wurde laut einem Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das Asylquartier im ehemaligen Bezirksgericht geschossen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wiederholte sich der Angriff gegen 3.00 Uhr, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag den Bericht der Wochenzeitung.

Projektile werden untersucht

Beide Mal wurde ein Projektil gefunden. Der Täter schoss bei beiden Angriffen durch das offene Fenster eines Schlafraumes. Verletzt wurde durch die Schüsse des Luftdruckgewehrs niemand, die Projektile knallten gegen eine Wand. Die Geschosse wurden von der Polizei sichergestellt und sollen nun untersucht werden. Die Erhebungen laufen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

