Brandstifter sollen es auf Stroh abgesehen haben

In Tribuswinkel (Bezirk Baden) sind am Montagabend mehrere Strohballen in Flammen gestanden. Möglicherweise wurden diese absichtlich entzündet. Eine aufmerksame Passantin soll zwei mutmaßliche Brandstifter beobachtet haben.

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtet, soll die Frau die beiden Männer fotografiert haben, bevor sie das Weite suchten. Die Überprüfung der zwei männlichen Jugendlichen sei im Laufen, hieß es von der Polizei auf Anfrage.

BFK BADEN / Stefan Schneider

Drei ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Die alarmierte Feuerwehr konnte die brennenden Strohballen im Schlosspark unmittelbar neben einem Wald rasch löschen. Da das Feuer früh entdeckt wurde und sich auf der befestigten Fläche nicht so rasch ausbreiten konnte, entstand nur geringer Sachschaden. Zur Sicherheit wurden die übrigen dort zum Abtransport gelagerten Strohballen sowie Brennholz eingesammelt und zum Bauhof transportiert.

Laut Bezirksfeuerwehrkommando waren die Helfer im Mai bereits drei Mal zu ähnlichen Einsätzen in Tribuswinkel gerufen worden. Zwei Mal brannten ebenfalls Strohballen, beim dritten Mal war es ein Misthaufen. In den meisten Fällen werde von Brandstiftung ausgegangen, heißt es.

