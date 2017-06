„Badesaison“ im Bärenwald eröffnet

Die Badesaison ist auch im Waldviertler Bärenschutzzentrum in Arbesbach (Bezirk Zwettl) angebrochen. Die hochsommerlichen Temperaturen locken die Bären ins Wasser, berichtete die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Mittwoch.

„Erich hat die Gelegenheit auch gleich genutzt, um ein bisschen Aqua-Gymnastik zu machen. Und Emma hält nach dem Baden ihren nassen Bauch gerne in die Sonne“, schilderte Tierpflegerin Gerlinde Mairhofer. Es sei schön zu sehen, dass die Bären nun ihr Leben auf dem 14.000 Quadratmeter großen Areal genießen können, hieß es in der Aussendung.

Vier Pfoten

In Arbesbach leben sieben Bären, die früher ihr Leben in engen Betonkäfigen fristen mussten oder als Zirkusattraktion dienten. „Man kann Bären, die einmal in Gefangenschaft waren, leider nicht mehr auswildern. Aber im Bärenwald tun wir alles, um ihnen ein artgemäßes Leben zu ermöglichen“, sagte Mairhofer.

Bärenwald auch per Bus erreichbar

Der Bärenwald Arbesbach hat täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, Führungen finden immer mittwochs und donnerstags um 15.00 Uhr sowie an Samstagen um 16.00 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr statt. Seit April kann man den Bärenwald auch per Bus erreichen - mehr dazu in Mit dem Bus in den Bärenwald (noe.ORF.at; 1.4.2017).

Links: