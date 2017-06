Maturastreich: Trabi im Klassenzimmer

Einen derartigen Maturastreich haben die Lehrer in der HTL Mödling noch nie erlebt. Eine Maturaklasse der Fahrzeugtechnik hat zum Abschied gleich ein ganzes Auto, einen Trabant, ins Klassenzimmer verfrachtet.

Der Leiter der Fahrzeugtechnik in der HTL Mödling staunte, als er sah, was ihn am Dienstagmorgen im Klassenzimmer der 5B erwartete. Mitten im Raum stand ein Trabant - das klassische Auto der ehemaligen DDR. Die Maturaklasse der Fahrzeugtechnik hatte sich diesen ganz besonderen Maturascherz ausgedacht. Die Aktion geschah Montagnacht und blieb nicht unbemerkt.

In Einzelteile zerlegt, durch zwei Türen getragen

„Sie haben den Trabant draußen mehr oder weniger zerlegt, in seine Einzelteile. Sprich alles was Gewicht hat runtergegeben, den Motor raus, die Räder mussten auch runter, weil es sich sonst nicht ausgegangen wäre. Dann haben sie das Auto hochkant aufgestellt und durch die zwei Türen getragen“, erzählte Internatsschüler Benjamin Teufel, der seine Schulkollegen bei der Aktion beobachtete, gegenüber noe.ORF.at.

Der Streich wurde von langer Hand vorbereitet, die Planung dafür begann schon vor zwei Jahren. Die Klasse kaufte das Auto von ihrem eigenen Geld um 285 Euro in Ungarn. Dann fuhr man damit bis zur HTL, zerlegte es, baute es wieder zusammen und parkte es schließlich mitten im Klassenzimmer.

Der Abteilungsvorstand der Fahrzeugtechnik reagierte sehr gelassen. „Ich habe mir gedacht, das ist ein coole Idee. Zwar habe ich die Schüler davor gewarnt, einen Maturascherz zu machen, aber in dem Fall war es lustig und es ist gut gelungen“, erklärte Abteilungsvorstand Gereon Henkes.

Maturascherz, der in Erinnerung bleibt

Die Maturanten starteten gleich nach der Aktion in ihre Maturareise. Telefonisch erreichte noe.ORF.at doch noch einen jener Maturanten, die den Maturascherz ausgeheckt hatten. Er freute sich, dass die Idee so gut angekommen ist. Schließlich habe die ganze Klasse, alle siebzehn Schüler, mitgemacht.

Auf die Frage, weshalb man das gemacht habe, sagte er: „Weil wir irgendwas Neues, was Cooles machen wollten, dass auch in Erinnerung bleibt.“ Das ist zweifellos gelungen. Die Matura haben übrigens alle in der Klasse geschafft. Und der Trabant bleibt in der Fahrzeugtechnik als Anschauungsmodell, an dem nach Herzenslust herumgeschraubt werden darf.

Otto Stangel, noe.ORF.at