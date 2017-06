Buchbinder erhält Wiener Mozart Preis

Der Starpianist und künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals (Bezirk Krems), Rudolf Buchbinder, ist am Mittwoch in Wien mit dem Wiener Mozart Preis ausgezeichnet worden. Der 70-jährige Buchbinder ist der erste Preisträger.

Buchbinder sei ein herausragender Musiker, der mit seinem umfassenden Reportoire internationale Maßstäbe in der Musikwelt gesetzt habe. Außerdem schaffe er immer wieder neue Zugänge zur Musik, so die Begründung der Fachjury des Wiener Mozart Preises.

Mozart Preis wurde erstmals verliehen

Am Mittwoch wurde im Barockgewölbe des Bösendorfer-Saals im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, erstmals der „Wiener Mozart Preis für Aufklärung und Neue Ideen“ verliehen. Die Auszeichnung ist eine Initiative des Mozarthauses Vienna, unterstützt durch die Kulturabteilung der Stadt Wien.

„’Der Wiener Mozart Preis für Aufklärung und Neue Ideen‘ rückt Persönlichkeiten, die den Aufklärungs-Gedanken aus der Zeit Mozarts auch heute kritisch weiterführen und sich dazu engagieren, in den Mittelpunkt. Der Preis ist eine gute Möglichkeit, Verdienste um Kunst und Kultur in Wien entsprechend zu würdigen“, betonte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ), der die Auszeichnung an Rudolf Buchbinder übergab.

Zur Preisverleihung kamen zahlreiche Ehrengäste. Clemens Hellsberg, der ehemalige Vorstand der Wiener Philharmoniker, würdigte Rudolf Buchbinder in einer bewegenden Laudatio. Musikalisch umrahmt wurde die von Heinz Sichrovsky moderierte Festveranstaltung vom Bariton Adrian Eröd, begleitet von Christoph Traxler am Klavier. Der künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals, Rudolf Buchbinder, ist der erste Träger dieser noch „jungen“ Auszeichnung. Künftig soll der Preis alle drei Jahre vergeben werden.

Seit 2007 künstlerischer Leiter in Grafenegg

Der Pianist Rudolf Buchbinder wurde 1946 im böhmischen Leitmeritz geboren. Er war mit fünf Jahren der jüngste Student, der jemals an der Wiener Musikhochschule aufgenommen wurde. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er im Alter von neun Jahren. Heute gilt er als einer der kompetentesten und renommiertesten Pianisten weltweit, der mit allen großen Orchestern und Dirigenten auftritt.

Sein sehr umfangreiches Repertoire schließt auch zahlreiche Kompositionen des 20. Jahrhunderts ein. Insbesondere mit seinen Beethoven-Interpretationen setzte Buchbinder international Maßstäbe. Seit 2007 ist er künstlerischer Leiter des Festivals Grafenegg.

