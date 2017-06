„Turistbus“ verbindet Südmähren und Weinviertel

Seit dem Vorjahr fährt während der Sommermonate in der Grenzregion Weinviertel-Südmähren der „Turistbus“. Der Bus verbindet die touristischen Highlights auf beiden Seiten der Grenze. Die Region soll damit mehr zusammenwachsen.

Die Strecke führt von Podivín über Letnice, Valtice, Schrattenberg, Herrnbaumgarten, Poysdorf und Poysbrunn nach Falkenstein, Drasenhofen, Mikulov Pasohlavki und wieder retour. „Wir wollten unbedingt in Poysdorf Wein verkosten und die Stadt anschauen. Es ist eine schöne Stadt, ich habe sie vorher schon im Internet angesehen. Danach fahren wir vielleicht noch nach Letnice-Valtice“, sagt Eva Kasparova, eine Touristin aus Brünn.

Man kann also mit einem Ticket - das für Familien vier Euro kostet - an einem Tag das UNESCO-Weltkulturerbe Letnice-Valtice besichtigen, im „verruckten Dorf“ Herrnbaumgarten das Nonseum - das Museum für Dinge, die niemand braucht - besuchen und in Mikulov auf den Heiligen Berg wandern oder einfach durch die Innenstadt flanieren. Veronika Sedlakova aus Brünn nutzt das Angebot zum ersten Mal: „Die Idee ist super und der Preis ist sehr gut. Ich denke, ich werde wieder mit dem Bus fahren.“

Linienausbau ist in Zukunft möglich

Der „Turistbus“ entstand im Rahmen eines EU-Projektes. Durch drei Bus-Paare pro Tag und die Verknüpfung mit den Fahrplänen wird das Zugsangebot an der Nordbahn zwischen Wien und Brünn ergänzt. Als erster Schritt wurden drei gemeinsame Buslinien auf drei Jahre vereinbart, so Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP): „Es ist interessant, so etwas in Zukunft in anderen Regionen anzubieten: in Oberösterreich gemeinsam mit Südböhmen, im Waldviertel mit Vysocina und natürlich im Weinviertel die Gegend Retz-Znaim“, sagt Wilfing. Die drei Jahre seien eine Erfahrung, um künftig auch weitere touristische Projekte gemeinsam umzusetzen.

Fahrplan Turistbus 2017 PDF (678.4 kB)

Bestellt wird das Angebot vom Verkehrsverbund Südmähren, das Land Niederösterreich fördert das Projekt mit bis zu 10.000 Euro pro Jahr. Südmähren und das Weinviertel hätten eine lange Tradition in der Zusammenarbeit, so der stellvertretende Landeshauptmann Südmährens, Roman Hanák: „Wir haben versucht, für die Bürger beider Regionen verkehrstechnisch etwas anzubieten, womit sie interessante Orte und Denkmäler kennenlernen können.“

8.000 Fahrgäste bei der Premiere

Im Vorjahr war der „Turistbus“ zum ersten Mal unterwegs. In Tschechien lösten knapp 6.000 Fahrgäste ein grenzüberschreitendes Busticket, 2.145 Passagiere waren es in Niederösterreich. In diesem Jahr hoffen die Betreiber natürlich auf weitere grenzüberschreitende Reisende.

Der „Turistbus“ ist immer an Samstagen und Sonntagen sowie an tschechischen Feiertagen vom 13. Mai bis 8. Oktober unterwegs. An besonderen Wochenenden - wie etwa während des Poysdorfer Winzerfestes - wird es auch abendliche Zusatzverbindungen geben. Mit einem Ticket kann man beliebig oft ein- und aussteigen.