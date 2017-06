Kogler neuer Landespolizeidirektor

Niederösterreich bekommt einen neuen Landespolizeidirektor. Die Bestellungskommission hat sich am Mittwoch auf Konrad Kogler (52) als Nachfolger von Franz Prucher festgelegt. Kogler ist seit 33 Jahren im Polizeiwesen tätig.

Nachdem die Bewerbungsfrist am 6. Juni abgelaufen war, tagte am Mittwoch die weisungsfreie ständige Begutachtungskommission. Diese legte sich auf den gebürtigen Steirer Konrad Kogler fest. Die endgültige Entscheidung traf Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Einvernehmen mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), hieß es in einer Aussendung des Innenministeriums.

„Sicherheitsmanager mit großer Erfahrung“

Sobotka bedankte sich beim scheidenden Landespolizeidirektor Franz Prucher, der ins Innenministerium wechseln wird. Zur Bestellung von Kogler sagte der Minister: „Die bisher ausgezeichnete Arbeit von Konrad Kogler bestärkt mich in meiner Entscheidung, ihn mit der Funktion des Landespolizeidirektors für Niederösterreich zu betrauen.“ Kogler lebt mit seiner Familie in Baden.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner bezeichnete Kogler als einen „ausgewiesenen Sicherheitsmanager mit großer Erfahrung und internationalem Ansehen.“ Kogler, mit dem Mikl-Leitner bereits in ihrer Zeit als Innenministerin zu tun hatte, sei ein „großer Gewinn für die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Gleichzeitig danke ich Franz Prucher für seine langjährige, ausgezeichnete Arbeit für die Sicherheit in unserem Land.“

Offizielle Ernennung durch Bundespräsidenten

Nachdem eine formale Entscheidung über die Nachfolge des Landespolizeidirektors getroffen worden ist, werden nun der Zentralausschuss und das Bundeskanzleramt in seine Bestellung eingebunden. Die offizielle Ernennung erfolgt durch den Bundespräsidenten.

