Qualitätszertifikate für drei Reha-Betriebe

Das Moorheilbad Harbach (Bezirk Gmünd) und seine beiden Töchterbetriebe sind mit den Zertifikaten „QMS-REHA“ und „ISO 9001“ ausgezeichnet worden. Erstmals österreichweit wurden drei Betriebe gemeinsam ausgezeichnet.

Ziel der beiden Zertifikate ist es, beweisbare, nachhaltige und ganzheitliche Gesundheitsförderung sowie ein strukturiertes Qualitätsmanagementsystem zu haben. Im vergangenen Jahr arbeiteten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Vorarbeit für das Audit, also der Untersuchung der geforderten Standards.

ORF / Helmut Muttenthaler

Schließlich schafften es das Moorheilbad Harbach und auch seine Töchterbetriebe, das Lebens.Resort Ottenschlag (Bezirk Zwettl) und das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt), die Standards zu erfüllen, und wurden mit gleich zwei Zertifikaten ausgezeichnet.

Die neue Version drei des Standards QMS-Reha wurde erstmals in Österreich angewendet. Hier geht es vor allem um die medizinische Rehabilitation. Bei der international renommierten Norm „ISO 9001“ geht es um die kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagement-Systems.

Weiterentwicklung durch Zertifizierungen

„Die Zertifizierungen waren für uns ein wichtiger Schritt, um nachweisbar Qualität erbringen zu können unter Einbeziehung aller Abteilungen - und das an allen drei Standorten. Das ist wirklich das Herausragende, dass wir hier gemeinsam geschafft haben“, sagt Geschäftsführerin Karin Weißenböck.

Durch die Zertifizierungen hat man es geschafft, sich noch weiter zu entwickeln. „Wir glaubten, wir sind bei 100 Prozent, das waren wir noch nicht ganz. Der neue Blick darauf hat dazu geführt, dass wir die Prozesse noch einmal genauer durchgegangen sind und noch einmal genauer aufgesetzt haben“, so Johannes Püspök, Ärztlicher Direktor der Rehabilitationszentren in Moorbad Harbach und Ottenschlag.

Moorheilbad Harbach

Die drei Rehabilitationszentren haben auch eine besondere Bedeutung für das Land Niederösterreich, so Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). „Gesundheitstourismus ist krisenresistent. Wenn es in der Wirtschaft nicht so gut geht, knickt der Wirtschaftstourismus ein. Wenn das Wetter nicht passt, dann ist es beim Urlaubstourismus heikel. Der Gesundheitstourismus, nachdem er auch eine längere Buchungsvorlaufzeit hat, ist relativ stabil“, so Petra Bohuslav.

