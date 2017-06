Löwenherz-Preis ehrt soziales Engagement

Am Donnerstag ist der Startschuss für den Löwenherz-Preis gefallen. Damit werden Menschen, Vereine und Institutionen geehrt, die sich sozial engagieren. Einreichungen sind bis 25. August möglich.

Der Löwenherz-Preis wird an Niederösterreicherinnen, Niederösterreicher und niederösterreichische Institutionen, Vereine oder sonstige Initiativen vergeben, die einen positiven Beitrag zu einer friedlichen und solidarischen Gesellschaft im In- und Ausland leisten. Der uneigennützige Einsatz für schwächere Menschen soll mit dem Preis gewürdigt werden, sagt die Präsidentin des Vereins PRO Niederösterreich und Landeshauptfrau-Stellvertreterin, Karin Renner (SPÖ). Konkret geht es etwa um Projekte im Bereich der Armutsbekämpfung, Gleichberechtigung behinderter Menschen, Beschäftigungsförderung oder Entwicklungshilfe.

Insgesamt 22.500 Euro Preisgeld

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: für soziales Engagement, für Nachhaltigkeit und für kommunale Projekte. Die Preisträger, die von einer Jury ausgewählt werden, erhalten eine Statuette des Waldviertler Künstlers Paul Seidl sowie Preisgeld in der Höhe von insgesamt 22.500 Euro. Die Einreichung ist schriftlich, online oder auch per Mail bis 25. August möglich. Der Sozialpreis wird heuer bereits zum zwölften Mal vergeben.

Link: