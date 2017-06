Neuer Badener Wohnstadtteil nahe Krankenhaus

In Baden soll rund um das Landesklinikum ein neuer Stadtteil entstehen. Fünf Architekten sind an dem Projekt „Spitalsgärten Baden“ beteiligt. Mit den Bauarbeiten soll in zwei Jahren begonnen werden.

Insgesamt sollen auf fünf Baufeldern 290 neue Wohnungen gebaut werden. Familien, junge und ältere Bewohnerinnen und Bewohner werden dort künftig unter einem Dach wohnen, erklärt Alpenland-Obmann Norbert Steiner. „Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Schaffung kostengünstiger Wohnungen gelegt“, so Steiner.

Fotostudio Andreas Kraus

Hervorzuheben sei laut den Projektleitern, dass fünf Architektenteams gemeinsam an dem Projekt arbeiten. Jedes Büro wird einen Teil des Wohnquartiers planen. Das Projektareal werde in fünf Baufelder mit den Flächen zwischen 4.000 und 7.000 Quadratmetern geteilt. Die Bauhöhe der Häuser ist mit maximal sechs Geschossen begrenzt.

Szirucsek: „Funktion im Stadtteil Leesdorf“

Ziel sei die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers, das eine zentrale Funktion innerhalb des Stadtteils Leesdorf übernehmen soll, sagt Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP). „Hier geht es besonders um Nahversorgung und Freizeiteinrichtungen bzw. Spielplätze für junge Mitbürger und Mitbürgerinnen“, so Szirucsek.

Die neuen Wohnungen sollen für jede Zielgruppe maßgeschneiderte Lösungen bieten, erklärt Wohnbaulandesrat Karl Wilfing (ÖVP). Die Wohnhäuser sollen zu Fuß erreichbar sein. Zudem werde eine Tiefgarage mit 270 Stellplätzen gebaut. Derzeit werden die Einreichpläne erstellt, der Baubeginn ist für das Frühjahr 2019 geplant.

Links: