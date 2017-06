Trockenheit: Auflagen für Sonnwendfeiern

Trotz der Trockenheit finden am Samstag in der Wachau die traditionellen Sonnwendfeiern statt. Die Bezirkshauptmannschaft Krems erließ aber wegen der Brandgefahr besondere Sicherheitsauflagen.

Oberstes Gebot sei die Einhaltung der Waldbrandverordnung, betonte Bezirkshauptmann Elfriede Mayrhofer gegenüber noe.ORF.at. Sie legte mit Gemeindevertretern und dem Kremser Bezirksfeuerwehrkommandanten Martin Boyer fest, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen die Sonnwendfeiern stattfinden dürfen. Offenes Feuer in Waldgebieten und in Waldnähe ist demnach verboten. Außerhalb von Wäldern gibt es für die Brauchtumsveranstaltungen aber Grünes Licht, allerdings unter einigen Auflagen.

ORF

Die Feuerwerke in der Wachau müssen in Richtung Donau abgeschossen werden. Zudem dürfen keine Stabraketen zum Einsatz kommen. Als Vorsichtsmaßnahme in gefährdeten Gebieten muss auch sichergestellt sein, dass es eine starke Bewässerung gibt. Einige Gemeinden haben laut Mayrhofer ihre Feuerwerke abgesagt oder verlegt. Auf das Aufstellen von Fackeln in den Weingärten wird großteils wegen der Brandgefahr verzichtet.

