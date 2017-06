Livestream: SPÖ wählt neuen Vorsitzenden

Die SPÖ Niederösterreich hält am Samstag in St. Pölten ihren Landesparteitag ab, wo Franz Schnabl zum neuen Vorsitzenden gewählt wird. noe.ORF.at überträgt die wichtigsten Reden seit 9.45 Uhr im Livestream.

Am 28. April wurde der ehemalige Wiener Polizeigeneral und Magna-Manager Franz Schnabl zum neuen Parteichef der SPÖ Niederösterreich nominiert. Am Samstag wird er von den Delegierten am Landesparteitag in St. Pölten offiziell gewählt - mehr dazu in Franz Schnabl vor Wahl zu SPÖ-NÖ-Chef (noe.ORF.at; 23.6.2017)

ORF NÖ

Zu Beginn des Landesparteitages im VAZ St. Pölten stehen die Reden von Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern, dem Landesparteivorsitzenden Matthais Stadler sowie dem designierten Landesparteichef Franz Schnabl auf der Tagesordnung. Der Neunkirchner übernimmt das Amt von St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler. noe.ORF.at berichtet ab circa 9.45 Uhr via Livestream.